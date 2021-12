Ultima del 2021 per l’Alma Basket, ancora una sfida salvezza: arriva Cus Cagliari

Undicesima giornata di campionato e ultimo match del 2021 per l’Alma Basket Patti. Al PalaSerranò le siciliane ospitano il Cus Cagliari di Federico Xaxa, squadra distante solo due punti in classifica.

Sempre in attesa del match di recupero contro Selargius, l’Alma scenderà in campo con il chiaro obiettivo di vincere per assicurarti altri due punti in chiave salvezza.

“Giochiamo contro una squadra energica, contro una squadra che non muore mai, che corre tantissimo e fa dell’aggressività l’arma migliore – spiega l’allenatrice Alma Mara Buzzanca -. Ha giocatrici di qualità come Ljubenovic, veterana di questo campionato, Cecili in cabina e si sono rinforzate prendendo Gagliano dalla Serie A1, Prosperi è un’ottimissima giocatrice e tutte le altre non sono da meno. Il Cus Cagliari può mettere in difficoltà qualsiasi squadra, noi dovremo mettere grandissima attenzione a tutto. Ci stiamo preparando al meglio come ogni settimana, proveremo a disputare un’ottima partita”.

Palla a due alle ore 19, dirigeranno l’incontro gli arbitri Bruno Licati di Marsala (TP) e Antonio Giunta di Ragusa. Match in diretta sulla pagina Facebook Alma Basket Patti con la regia di Davide Benedetto e Valeria Orlando, telecronaca di Chiara Borzì.

