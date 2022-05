Ultima giornata di gare a Montichiari per il Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico Gruppi Spettacolo e Sincronizzato

La manifestazione conferma le aspettative della vigilia Fagotto: “La qualità portata in pista ci fa ben sperare per i prossimi tornei”

Il Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, iniziato lo scorso giovedì 26 maggio, è tornato ad animare il PalaGeorge di Montichiari per la giornata conclusiva. La manifestazione giunge al suo epilogo dopo aver coinvolto, nelle quattro giornate di gare, migliaia di appassionati, confermando le aspettative della vigilia. Tappa principe ed incipit degli Italian Roller Games, l’evento rotellistico del comune bresciano ha fatto registrare numeri importanti per il territorio monteclarense, ribadendo con forza lo spirito e la filosofia della FISR e delle sue discipiline: giovani, urban e sostenibili. Caratteristiche trainanti che spingono tantissime persone alla pratica degli sport a rotelle e portano sempre più spettatori ad assistere alle competizioni. Come accaduto ieri in occasione della terza giornata di gare e della Cerimonia di apertura degli Italian Roller Games, quando tutto il pubblico presente sugli spalti è stato parte integrante dello show. Particolare sottolineato dal presidente della Fisr, Sabatino Aracu che ha voluto rimarcare il ruolo determinate di tutti gli appassionati che rendono possibile eventi come questi Campionati. Un torneo con numeri rilevanti. Più di 2800 atleti hanno preso parte alle competizioni. 11 titoli nazionali asseganti, decine di migliaia gli spettatori, 150 le società sportive e 200 i Gruppi impegnati. Un notevole riscontro turistico ed economico non solo per Montichiari, ma anche per tutto il territorio e le province lombarde coinvolte, tra maggio e luglio, nelle 11 tappe dei Roller Games italiani. La Fisr infatti, nell’anno del suo centenario, ha scelto proprio la Lombardia come “capitale” degli sport rotellistici per questo 2022. Le prime prove della giornata conclusiva hanno assegnato i titoli della categoria Sincro Junior. Grande l’attenzione sulla gara, anche per l’impiego del nuovo sistema di valutazione dei giudici, RollArt, introdotto nel 2020 e utilizzato nell’arco del torneo solo nelle ultime due prove odierne di sincronizzato. A laurearsi campione italiano è Monza Precision Team,Astro Roller Skating (MB) con il punteggio di 48.90. Le campionesse europee 2021 riescono ad avere la meglio su i vicecampioni italiani 2021, Sincro Roller, ASD Sincro R. Calderara (BO) che portano in pista il brano dal titolo “Shamrock”, totalizzando 45.25. Terza piazza con 43.70 per i campioni regionali 2022, Precision Skate Bologna, Prog. Fontana (BO), Pol. Orizon (BO), Casteldebole Patt. (BO), ASD Arcispazio Piumazzo (MO). Identica la classifica della categoria Sincro Senior, conle stesse Associazioni sportive a dividersi la posta in palio. Campione Italiano 2022 è Monza Precision Team con il punteggio di 65.49, grazie alla coreografia di Paola Biella.La seconda posizione, con 65.30, va alle ragazze allenate da Cristina Lippi, Sincro Roller, cheportano in pista il brano “Rainbow”. Sul gradino più basso del podio, Precision Skate Bologna con un totale di 62.69. Le pattinatrici emiliane riescono a conquistare la terza piazza con il brano “Anne Marie Frank” sulla coreografia di Sara Saletti. A chiudere le gare di giornata e l’intero Campionato Italiano, i Piccoli Gruppi. La classifica finale si preannunciava molto incerta, con più di un pretendente alla vittoria finale. La qualità delle performance portate in pista dalle pattinatrici è stata elevatissima, grazie a coreografie tra le più originali e coinvolgenti dell’intera Competizione tricolore. L’andamento della gara ha rispettato l’incertezza delle previsioni, con diversi team a meritare il podio e il titolo. A spuntarla è stato Division, Patt. Art. Portogruaro (VE)con “Senza Tempo” che ha totalizzato 94.10. I cinque volte campioni del Mondo e d’Europa hanno dato vita ad una coreografia incentrata sul tempo e sulle celebrità del passato che diventano icone, entusiasmando l’intero palazzetto. Al secondo posto Roma Roller Team, ASD Patt. Art. Romano. 92.80 il punteggio dei campioni del Mondo 2021 ad Asuncion in Paraguay. “Pirates” il nome del brano sulla coreografia di Alessandro Spigai e Daniele Tessaro: “Sirena tentatrice, ammutinamento, ma seguendo il nord il tesoro sarà nostro. Pirati!”. Terzi classificati, Dejavu – ASD Rollclub (PD). Le ragazze del team veneto allenate da Daniel Morandin, Ezia Signorini e Lara Casotto sono riuscite a salire sul gradino più basso del podio grazie ad una coreografia incentarta sul viaggio di Ulisse, con il punteggio di 92.50. “È stato un torneo dalla qualità molto elevata – ha detto Ivano Fagotto, responsabile federale della Commissione di Settore – Questo ci fa ben sperare per il futuro, anche in vista delle prossime competizioni europee e mondiali. È la prima manifestazione vissuta a pieno, dopo la sosta forzata per via della pandemia, con il pubblico di appassionati che è arrivato numeroso. La città di Montichiari ha risposto benissimo. Va ringraziata anche l’amministrazione comunale per l’accoglienza che ci ha riseravato”. Due i momenti dedicati alle premiazioni che, come nei tre giorni precedenti, hanno regalato forti emozioni, portando in pista uno spettacolo nello spettacolo, grazie ai pattinatori in parata e al pubblico. Tutti insieme ad accompagnare e a intonare l’inno di Mameli. Molto toccante il minuto di silenzio per ricordare il giudice di gara, Sara Marsetti. La Coppa Fisr 2022, assegnata al gruppo che ha realizzato più punti in tutte le 11 gare del Torneo, è andata alla Società Pattinaggio Artistico Portogruaro, con il totale di 220. Si chiude così il Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico Gruppi 2022. Il prologo migliore per gli Italian Roller Games in terra lombarda e per tutti gli sport rotellistici. Rotelle ! Rotelle ! Rotelle !

Classifica del 29-05-2022

Sincro Junior

1° Monza Precision Team – 48.90

2° Sincro Roller – Calderara – 45.25

3° Precision Skate Bologna – 43.70

Sincro Senior

1° Monza Precision Team – 65.49

2° Sincro Roller – Calderara – 65.30

3° Precision Skate Bologna – 62.69

Piccoli Gruppi

1° Division – Portogruaro – 94.10

2° Roma Roller Team – 92.80

3° Dejavu – ASD Rollclub (PD) – 92.50

Tutto l’evento in diretta streaming su FisrTv

le gare ed i risultati della manifestazione : https://www.fisr.it/artistico/risultati.html

Qui il sito degli IRG2022 : http://www.italianrollergames.it/

Diretta Streaming : https://www.fisrtv.it/live?l=A217BCEBB2594BDF8FE2E65131DBF663021715

Foto by Raniero Corbelletti

Com. Stam./foto