Ultima prova di Coppa Italia Lead: si incoronano i vincitori di tappa e i trionfatori di circuito

Sabato 14 e domenica 15 giugno si disputerà a Curno (BG), presso la palestra Orobia Climbing, la terza ed ultima tappa del circuito di Coppa Italia Lead, dopo la prova di aprile a Casalecchio di Reno e quella di maggio a Pero. In quest’occasione verranno quindi premiati i vincitori di tappa, ma saranno anche incoronati i trionfatori di circuito.

Il ranking vede in testa Savina Nicelli (Fiamme Oro), con 1805 punti, tallonata da Ilaria Scolaris (S.A.S.P. Torino), con 1690 punti. Più distante, ma sempre in agguato, Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro), con 1235 punti.

Numerose le atlete che possono aspirare al podio: Viola Battistella (Fiamme Oro), argento nella tappa di Pero, Giulia Bernardini (Etna Climbing Ragalna), neo Campionessa Italiana U21, Valentina Arnoldi (Ragni Lecco), bronzo in Coppa Italia assoluta nel 2024, Leonie Hofer (AVS Passeier), bronzo ai Campionati Italiani Giovanili.

Sul fronte maschile la classifica di Coppa è dominata da Giovanni Placci (Fiamme Oro), che ha totalizzato 2000 punti con i suoi 2 ori consecutivi, seguito a ruota da Matteo Reusa (ASD Kuota 8.10), che ha vinto 2 argenti e ha raccolto 1610 punti. Al terzo posto Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), bronzo a Casalecchio, con 1185 punti.

Punteranno ad un buon piazzamento per salire nel ranking Gianluca Vighetti e Luca Malosti (entrambi di Escape SSD), Ernesto Placci (Carchidio-Strocchi Faenza), e naturalmente l’esperto Filip Schenk (Fiamme Oro), bronzo nella tappa milanese. Ma senz’altro cercheranno di mettersi in luce anche il Campione Italiano giovanile Luca Boldrini (Centro Sportivo Aeronautica Militare), i veterani Marcello Bombardi (Centro Sportivo Esercito) e Stefano Ghisolfi (Fiamme Oro), e Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team), argento in Coppa Italia assoluta nel 2024.

Per mettere alla prova le loro abilità i tracciatori Gabriele Moroni, Luca Camanni e Luigi Billoro creeranno percorsi che esaltino resistenza, coordinazione e capacità interpretativa.

Il programma di gara prevede per sabato 14 alle ore 10.00 l’inizio delle qualifiche (con 4 vie in contemporanea). Domenica 15 alle ore 10.00 partiranno le semifinali femminili e maschili in contemporanea, mentre alle ore 16.00 si disputeranno le emozionanti finali.

L’accesso al pubblico è gratuito per tutte le fasi di gara, ma per chi non potrà assistere alla gara live sarà possibile seguire la diretta streaming di semifinali e finali su Sportface: https://tv.sportface.it/watch/efe02ad3-bc7e-46d2-bcaf-c172f0d6049a?info

E ora pronti ad assistere all’appassionante sfida a colpi di appoggi e appigli, fino al top!

Com. Stam. + foto FASI