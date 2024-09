Domenica 22 settembre, dopo la Sprint Race del sabato, i punti decisivi per la classifica piloti Ultime curve tricolori per lo Speed Down CSI Si corre sul circuito tecnico e veloce di Villa Basilica (LU), 1.800 metri di dislivello. Il podio toscano attende i campioni nelle 11 diverse categorie. Più di 85 equipaggi in gara, fra kart, skeleton, tricicli e carrioli di ogni tipo

Lucca eekend decisivo per i bolidi del CSI. Si corre infatti sul circuito di Villa Basilica (LU) la terza ed ultima tappa del del Campionato Nazionale CSI di Speed Down, sport adrenalinico, dove in pista scendono a tutta velocità piloti abbinati a macchine senza alcun tipo di motore ma spinte in discese ardite dalla sola forza gravitazionale. Domenica 22 settembre, dopo la Sprint Race del sabato, che potrebbe fare la differenza, e dopo il warm up, la gara con tre prove a tempo. Per i futuri campioni tra gli 87 equipaggi al via nelle 11 categorie da regolamento, decisivi saranno i punti chiave in cui risaltano l’audacia e la tecnica di guida. Sul percorso toscano di 1.800 metri molto tecnico e veloce, con una pendenza media in discesa dell’8%, saranno le curve spettacolari – su tutte quella della Terzana, oltre alla esse di Pirro, ove si raggiungono le punte massime di velocità, ed al ponte del Cavallaio – ad assegnare nelle varie categorie i titoli ai migliori piloti dei kart, dei carenati, dei carrioli in legno, o degli skeleton.

Occorrerà però attendere l’ultima discesa della domenica per poter decretare i primi campioni nazionali, anche se – dopo le prime due tappe di Pian degli Ontani e di Viù – la corsa al titolo in alcune categorie, se non scontata, è assai ben indirizzata.

Quasi definite infatti le posizioni per la categoria C4, con in testa Giancarlo Fugazza atleta bolognese di SDI, la C9 con la giovane Maya Menini riminese del Club Le Rosse e la Gravity Bike che vede saldamente al comando Luca Lusini del Reparto Corse Lal

Partita ancora aperta, invece in quasi tutte le altre. Nella C7, a coppie, con 52 punti l’equipaggio piemontese Barbero/De Marchi dovrà difendersi dall’attacco della famiglia Cognolatto e Migliani del Gruppo Romagnolo Carioli, che si trovano rispettivamente a 47 e 46 punti.

Anche Spartaco Targhetti bresciano adottato dall’emiliano Carret-tolo Racing Team, nella categoria C8, dovrà affrontare con molta attenzione le ultime curve, incalzato a soli 15 punti di distanza dal compagno di scuderia Maurizio Cristofanetti.

Gara aperta anche per la categoria N5K, dove Antonio Cancelloni, pilota umbro del Top Speed, con 46 punti cercherà di agguantare Fabiano Dinelli a 53, proprio nella gara di casa del toscano.

Nei C10 Danilo Franzini, anche lui di Carret-tolo Racing Team, insegue Sergio Gori, Top Speed, che lo stacca di solo 8 punti, mentre nella categoria Folk solo due punti separano Gianni Danieli, pilota del Gruppo Romagnolo Carioli da Gabriele Rosi del Top Speed: un’altra sfida all’ultimo centesimo.

Sfida apertissima per la categoria Drift Trike e Drift Trike Junior: un solo punto separa gli atleti toscani Massimo Balloni e Corrado Genovesi, mentre Elia Bertagna, del Buba Team e Simone Grossi, del Carret-tolo Racing Team, si trovano prima dell’ultima discesa a parimerito. Sarà dunque una finale adrenalinica e tutta da vivere quella che decreterà i campioni nazionali 2024 nello Speed Down CSI.