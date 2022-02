Ultimi 3 giorni per partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione di posteggi presso il nuovo mercato ittico al dettaglio

Fino al 21 Febbraio 2022 è possibile partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione di posteggi in concessione all’interno del nuovo mercato ittico di via C. Colombo.

Per farlo, basterà inviare la domanda in modalità telematica all’indirizzo pec suap@pec.comune.trapani.it unitamente alla copia di un proprio documento di identità. Le domande presentate oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione. La concessione del posteggio avrà la durata di 12 anni. Il criterio di selezione è il seguente: maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio dell’attività comprovata dall’iscrizione nel registro delle imprese. Nel dettaglio, verranno assegnati 40 punti per anzianità fino a 40 anni, 50 punti se maggiore di 5 anni e fino a 10 anni, 60 punti oltre i 10 anni.

Com. Stam.