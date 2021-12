Ultimi giorni per partecipare a “La Famiglia Volante” il nuovo contest di Wizz Air che premia la famiglia più grande d’Italia

Milano: Ancora pochi giorni per partecipare al concorso “La Famiglia Volante” il nuovo contest targato Wizz Air che premierà la più grande famiglia d’Italia. In palio, un favoloso weekend a Corfù per 170 persone comprensivo di volo a/r da Roma FCO, soggiorno in hotel e mezza pensione dal 14 al 16 Gennaio 2022.

Quante persone conterà la famiglia più grande d’Italia? Per rispondere a questa domanda Wizz Air, la compagnia in più rapida crescita d’Europa, ha addirittura deciso di lanciare “La Famiglia Volante”, l’incredibile concorso che sfida gli utenti a riempire un intero aereo con la propria famiglia e che mette in palio per tutti loro un esclusivo soggiorno di 3 giorni e 2 notti sull’isola greca di Corfù.

“Le famiglie italiane sono incredibili e, soprattutto, incredibilmente numerose! Quindi ci siamo chiesti, potrà una sola famiglia riempire un intero aereo?” ha dichiarato Andras Rado, portavoce di Wizz Air. “La risposta l’avremo tra pochissimi giorni, per adesso, possiamo rivelare che ad oggi si sono già registrati oltre 3200 utenti totali. La concorrenza è feroce, quindi incoraggio tutti a utilizzare i prossimi giorni per candidarsi e far salire a bordo il maggior numero possibile di membri della famiglia e vincere un viaggio senza precedenti a Corfù”.

COME PARTECIPARE

Gli utenti hanno tempo fino alle 23.59 del 30 dicembre 2021, per registrarsi sul sito www.wizzfamigliavolante.it e diventare il “Capofila”, ovvero colui che avrà l’arduo compito di riempire i 170 posti del suo aereo virtuale.

Grazie al codice di invito che gli verrà fornito, l’utente capofila potrà invitare anche i propri familiari e/o amici che, iscrivendosi a loro volta nella sezione del sito dedicata, potranno partecipare al concorso in qualità di accompagnatori. Sarà accettata una sola richiesta di iscrizione al concorso per persona.

Al termine del concorso, i Capofila che saranno riusciti a completare il proprio aereo “virtuale” potranno partecipare all’estrazione del premio: un soggiorno di tre giorni e due notti in una delle mete più gettonate dell’arcipelago delle isole greche, Corfù.

La famiglia vincitrice sarà accolta all’aeroporto di Corfù, dove sarà ospite presso il famoso Angsana Corfu Resort and Spa, e potrà partecipare a un tour dell’isola guidato dalle migliori guide turistiche di Corfù.

