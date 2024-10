Ultimo round per Fascicolo nel CIGT serie Sprint 

Ultimo impegno stagionale nella serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo per Beppe Fascicolo. Il pilota trevigiano affronterà l’ultimo round sul tracciato di Monza, al volante della Lamborghini Huracàn GT3 EVO2 numero 54 del team Imperiale Racing.

“Arriviamo a Monza in occasione della finale, un circuito storico che però non si addice alle caratteristiche della nostra vettura, con lunghi rettilinei dove i nostri avversari sono probabilmente avvantaggiati – ha dichiarato Fascicolo -. Cercheremo di sfruttare al massimo la nostra potenza di frenata e velocità in curva. Purtroppo, in questo lasso di tempo non siamo riusciti a fare dei test, quindi scopriremo nel primo turno di prove libere le modifiche che hanno interessato l’autodromo, che principalmente riguardano la Prima variante, la variante Ascari, modifiche che velocizzano ancora di più il percorso”.

Fascicolo cercherà di chiudere in bellezza il campionato nella serie Sprint, provando a salire sul podio, risultato che ancora manca nel 2024. Le grandi novità riguardano il cambio di compagno che sarà, per le due gare in Brianza, Alessandro Tarabini e la classe di appartenenza: non più la Pro Am, ma la Am.

“Affronteremo questo ultimo impegno nella mia classe, la Am – aggiunge Fascicolo – e con l’aiuto del nuovo compagno e di tutto il team cercheremo di raggiungere il podio, sfruttando l’ottimo risultato del setup che finalmente siamo riusciti a fissare nel weekend di Imola, con una vettura che era veramente performante e bella da guidare”.

Il programma per il quarto round del CIGT a Monza prevede le prove libere nella giornata di venerdì dalle 10.30 alle 11.20 e 15.20 alle 16.00, mentre sabato sono previste la qualifica dalle 10.10 alle 10.45 e Gara 1 di 50 minuti più un giro a partire dalle 16.45. Domenica la seconda prova, della medesima durata, scatterà alle 14.20.