Al via i playoff di Serie B con il Torre Pellice impegnato a Modena. Rinviato il quarto fra Forlì e CV Skating come la gara di Serie A fra Monleale e Cittadella

Sarà anche il weekend di Pasqua, ma l’hockey (fortunatamente, visti i tempi) non si ferma e quindi spazio all’ultima giornata di Serie A e alla partenza dei Playoff di Serie B. Ultima giornata di Master Round e Playoff Round che, ad inizio settimana, è stata azzoppata dalla quarantena “monstre” (quasi 90 le persone coinvolte) successiva ad alcune positività al Covid 19 riscontrate dopo la gara di Coppa Italia fra CV Skating e Cittadella, giocata sabato scorso e vinta dai patavini per 3-1. Stessa identica problematica quindi anche per il primo turno di Playoff di Serie B con i 2 quarti di finale in programma che vedono rinviato (all’8 Aprile) lo scontro fra CV Sakting (4) e Libertas Forlì (5) mentre sarà regolarmente giocato quello fra Torre Pellice (3) e Modena (6). Tornando alla serie A, tutto deciso nella parte alta del tabellone ma ancora “trequarti” da decidere gli abbinamenti del primo turno (al via dal prossimo 10 aprile) visto che l’unica sfida certa è quella fra Padova (4) e Verona (5). La vincente di Asiago-Torino andrà a incrociare il Milano (3) mentre dovremo attendere l’11 aprile per la gara fra Monleale e Cittadella (in quarantena) che stabilirà ottava e nona in classifica e cioè l’avversaria del Vicenza (l’8va) e la sfidante del Piacenza nei playout salvezza (la 9a) Diamo un occhio alle sfide in programma e al loro “peso specifico” in ottica playoffs.

Dopo il turno di pausa dedicato alla terza fase di Coppa Italia (che ha visto Verona e Piacenza “lasciarci le penne”), si torna in pista per continuare a sognare da una parte lo scudetto e dall’altra la promozione in Serie A. Partiamo proprio dalla massima serie che vede le squadre in pista per la quinta, ed ultima, giornata della seconda fase; nel master round (tutte le sfide in contemporanea alle 20.00) si incontreranno Milano Quanta-Padova da una parte e Vicenza- Ferrara dall’altra per due match dalle mille sfaccettature. Al Quanta club di Milano i rosso-blu nonostante un andamento altalenante e una posizione di classifica consolidata, non vogliono minimamente sottovalutare l’incontro sia per riscattare la sconfitta contro Vicenza nell’ultimo turno sia per trovare la forma playoffs necessaria, mai come ora, per i ragazzi di Rigoni. Dall’altra parte i Ghosts, dalla loro, vorranno invertire la rotta di una seconda parte di stagione in netto calo, anche per qualche assenza “pesante” nel roster del presidente Zampieri. Solo sconfitte infatti nel Master Round per i fantasmi che sono già comunque certi dell’abbinamento contro Verona nel primo turno di playoff.

Spazio poi al big match di giornata vedrà fronteggiarsi la capolista Vicenza e Ferrara, ovvero la seconda della classe. Gara che in palio ha più l’onore che altro essendo entrambe già sicure delle rispettive posizioni: imbattuti in stagione i Diavoli e già certi della seconda piazza i Warriors in una partita che per entrambe sarà comunque un eccezionale antipasto dei playoff. Siamo sicuri che il match regalerà spettacolo ed emozioni essendo le due formazioni entrambe dedite al bel gioco e libere da pressioni psicologiche legate al risultato. Vicenza fin qui le ha vinte proprio tutte (21 su 21), ma gli estensi sono in scia vincente da tutta la seconda fase e questo potrebbe essere un ulteriore stimolo per non perdere questo scontro diretto. Passando al Playoff Round, già detto del rinvio di Monleale-Cittadella che deciderà l’avversaria del Vicenza al primo turno (la vincente della gara del prossimo 11 aprile) ci aspetta il terzo atto del “tete a tete” tra i veneti dei Vipers e i piemontesi del Real Torino, che condividono la prima posizione del gironcino a 19 punti in classifica. Chi dei due la spunterà si “aggiudicherà” il Milano ai quarti di finale mentre la perdente andrà a scontrarsi con il Ferrara. Un bell’imbarazzo per entrambe, insomma. Tutte e due le formazioni si presentano a questa sfida in buona forma e forti di sole vittorie nel Playoff Round, con una sola piccola sbavatura per aver vinto “solo” all’overtime in una circostanza: il Real Torino con Monleale e l’Asiago in casa del Cittadella. Arbitri dell’incontro i signori Slaviero e Rigoni.



In Serie B invece spazio a Gara 1 dei Quarti di finale playoff tra Invicta Modena e Old Style Torre Pellice, sfida che inizierà alle 19:30. Vedremo se l’esordire in trasferta potrà risultare indigesto ai piemontesi che beneficiano comunque dei favori del pronostico per il passaggio del turno. L’Old Style è infatti sempre stato sul podio in tutta la stagione alle spalle delle due triestine mentre l’Invicta ha acciuffato i playoff in extremis sopravanzando di soli tre punti il Riccione rimasto comunque in ballo fino all’ultimo.

Per l’altro accoppiamento del tabellone, quello tra Forlì e CV Skating, bisognerà invece aspettare l’8 aprile, data designata per tale sfida che è stata rinviata in seguito alla quarantena che ha colpito tutta la formazione laziale all’indomani del turno di Coppa Italia.



SERIE A – Il programma di sabato 03 aprile 2021

Master Round

Ore 20.00 Diavoli Vicenza – Ferrara Hockey (arbitri Rigoni M. e Zoppelletto)

Ore 20.00 Milano Quanta – Ghosts Padova (Chiodo e Pioldi)

Riposa: Cus Verona

Playoff Round

Ore 20.00 Asiago Vipers – Real Torino (Slaviero e Rigoni Daniel)

Rinviata all’11.04.2021 Monleale Sportleale – Cittadella HP

Riposa: Lepis Piacenza

Classifica del Master Round:

Diavoli Vicenza (3) 36 punti; Ferrara Warriors (3) 27 punti; Milano Quanta (3) 23 punti; Ghosts Padova (3) 19 punti; Cus Verona (4) 14 punti.

Classifica del Playoff Round:

Asiago Vipers e Real Torino (3) 19 punti; Monleale Sportleale (3) 14 punti; Cittadella HP (3) 11 punti; Lepis Piacenza (4) 0 punti.

Tra parentesi le gare giocate nella Seconda Fase

Playoff Serie B – Quarti di finale

ore 19.30: Invicta Modena (6) vs Torre Pellice (3) (arbitri Liotta e Favero)

rinviata all’8 Aprile Libertas Forlì (5) vs CV Skating (4)

