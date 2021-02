Il team lucchese pronto ad affrontare la nuova stagione sportiva con rinnovate ed ambiziose prospettive, legate ad un parco vetture equipaggiato da pneumatici Pirelli impreziosito dalla presenza della Skoda Fabia R5 Evo.

Porcari (LU), Ha assunto linee marcate, la stagione sportiva 2021 di MM Motorsport. Il team di Porcari – reduce da una programmazione 2020 di grandi contenuti – sarà nuovamente chiamato a confermare la propria caratura facendo leva sulle qualità espresse dal proprio parco vetture, equipaggiato da pneumatici Pirelli e recentemente impreziosito dall’arrivo della Skoda Fabia R5 Evo. Una comunione d’intenti strutturata sulla bontà di un progetto continuativo con i partner, elementi che hanno garantito alla struttura lucchese risultati soddisfacenti in un 2020 “sportivo” ridimensionato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Tengo a ringraziare particolarmente i piloti che, nel 2020, hanno scelto MM Motorsport condividendo con tutto il nostro staff le incertezze legate alle evoluzioni del momento – le parole della team manager Manuela Martinelli – ognuno di loro ha dimostrato nuovamente grande stima e affetto per la nostra squadra e sono molto felice che abbiano riconfermato la nostra struttura come punto di riferimento per la programmazione 2021”.

Palcoscenici importanti, quelli che calcherà MM Motorsport in questa stagione sportiva. Presupposti ambiziosi che avrebbero già dovuto concretizzarsi nel mese di gennaio con la presenza del team sulle prove speciali della Corsica, impegno annullato a causa delle problematiche legate alla situazione pandemica. A rappresentare la struttura lucchese sulle strade del Campionato Italiano Rally sarà Thomas Paperini, giovane pilota chiamato a confermare le brillanti sensazioni destate al volante della Skoda Fabia R5 in quella che è stata la sua stagione d’esordio nella classe “maggiore”. Affiancato dal copilota Simone Fruini, il venticinquenne vincitore della Coppa Rally di Zona VI avrà a disposizione la Skoda Fabia R5 Evo, ultima arrivata nel salone di MM Motorsport. Un messaggio forte e chiaro quello lanciato dal team, decisivo nella crescita e nella valorizzazione del proprio portacolori. Un 2021 che sarà all’insegna delle novità in casa MM Motorsport, con la “new entry” Luca Artino che avrà a disposizione la Skoda Fabia R5 e molti altri piloti che hanno confermato le proprie partecipazioni alla Coppa Rally di Zona VI. A conferma della bontà di un percorso intrapreso all’insegna della crescita, per alcuni di loro si prospetterà un vero e proprio “salto di qualità” al volante di vetture più performanti. Uno scenario in piena evoluzione, con MM Motorsport confermata realtà di “respiro” internazionale.

“Dopo un anno difficile, archiviato con risultati soddisfacenti nonostante le difficoltà del momento, ripartiamo con ulteriore slancio e convinzione – queste le parole di Manuela Martinelli, team manager di MM Motorsport – la nostra azienda ha subito una vera e propria rivoluzione sia in termini di immagine che di servizi offerti. Abbiamo voluto rafforzare in modo deciso l’impegno verso i nostri clienti in un momento storico particolare, effettuando investimenti come nel caso dell’arrivo di una nuova Skoda Fabia R5 Evo. Come sempre potremo contare su una squadra oramai collaudata, la nostra equipe di meccanici ed i nostri fornitori. Ci sono tutte le condizioni ideali per poterci garantire ancora ampie soddisfazioni”.

Nella foto: il team MM Motorsport

Com. Stam.