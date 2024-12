Un Academy di cinque settimane per formare 12 persone come macellai e dare una concreta possibilità di lavoro

Il progetto è stato realizzato da Gruppo Rocchetta – Supermercati Paghi Poco in collaborazione con Gi Group, Federcarni e Banco Alimentare della Sicilia ODV

CATANIA – Formazione, contrasto allo spreco alimentare, occupazione. È questo il senso del progetto, studiato, realizzato e già operativo messo in campo dal Gruppo Rocchetta – Supermercati Paghi Poco in collaborazione con Gi Group e Federcarni, in veste di partner principale, e di Banco Alimentare della Sicilia ODV nel recupero giornaliero delle materie prime utilizzate durante la formazione.

Si tratta di un Academy formativa che unisce il valore della formazione con aiuto Sociale, in un’ottica orientata sempre di più alla collaborazione e alla progettazione tra terzo settore e mondo produttivo, per generare sui territori sfide collettive.

L’Academy ha una durata complessiva di cinque settimane ed è indirizzata a 12 persone senza lavoro, che hanno l’opportunità di formarsi sul campo in tutti gli aspetti del mestiere del macellaio.

In questo percorso Gi Group organizza la formazione, selezionando i partecipanti, formandoli e sottoponendo i curriculum aggiornati alle aziende. Federcarni fornisce i docenti. Gruppo Rocchetta, insieme a Supermercati Paghi Poco, fornisce le materie prime, offrendo alle persone formate e motivate, una reale opportunità di inclusione lavorativa.

La parte pratica del corso, iniziata nei giorni scorsi, ha già permesso a Banco Alimentare della Sicilia ODV di recuperare le materie prime durante le esercitazioni distribuendo subito alle organizzazioni partner, soprattutto a quelle che hanno una mensa, dando, quindi, la possibilità di cucinare e distribuire il prezioso carico di proteine che ci arriva da questo progetto.

“Riuscire a recuperare in tempi rapidi alimenti freschi, ci ha permesso di essere il partner sociale di questo progetto al quale abbiamo aderito con convinzione – afferma Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia ODV -. Sappiamo bene qual è l’importanza di aggiungere proteine nobili nella dieta giornaliera di una persona o di una famiglia con fragilità e non potevamo lasciarci sfuggire questa occasione. Siamo davvero felici di costruire un percorso condiviso con Federcani, Gi Group e il Gruppo Rocchetta, una dimostrazione tangibile di come diverse realtà possono collaborare per il benessere del territorio”.

“Siamo felici di aver dato il via a una collaborazione che dà alla formazione un impatto sociale e culturale- afferma Paola Rocchetta, socia del Gruppo Rocchetta -. È un’azione culturale quella di recuperare gli antichi mestieri, come il lavoro del macellaio, trasferendo a giovani e meno giovani il valore della territorialità e del fare bene e con cura. A questo si aggiunge l’impatto sociale che abbiamo voluto mettere al centro con fermezza, consolidando ancor di più la collaborazione, già esistente, tra il nostro gruppo di Supermercati e Banco Alimentare, donando le materie prime che vengono utilizzate per la formazione alle persone senza cibo, attraverso le organizzazioni partner di Banco Alimentare della Sicilia, speranzosi di poter donare un minimo di gioia a che oggi versa in situazioni di disagio”.

Com. Stam. + foto