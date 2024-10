‘Un Albero per la Salute’ raddoppia Il 29 ottobre FADOI e Carabinieri del Comando per la Tutela della Biodiversità presentano la seconda edizione del progetto

L’evento principale si svolgerà presso “l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola” e in contemporanea in 30 Ospedali italiani dove verranno messi a dimora altrettanti alberi

Il prossimo 29 ottobre 2024 alle ore 9.30 presso l’Aula Magna dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma verrà presentata la seconda edizione del progetto nazionale ‘Un Albero per la Salute’.

L’iniziativa, in cui è prevista anche la partecipazione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, è realizzata dalla FADOI, la Società scientifica della Medicina Interna, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Tutela per la Biodiversità, e prevede per il 2024 un’ulteriore donazione e messa a dimora negli Ospedali Italiani di trenta giovani alberi da parte dei Carabinieri.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro” realizzato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.

Ogni pianta potrà essere geolocalizzata fotografando uno speciale cartellino e sarà possibile seguirne la crescita su un sito web, monitorando in tempo reale anche il risparmio di anidride carbonica (CO2).

Parteciperanno alla conferenza stampa Daniele Piacentini, Direttore Generale dell’Ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola, Francesco Dentali, Presidente Nazionale FADOI, Dario Manfellotto, Presidente Fondazione FADOI, il Generale di Divisione Antonio Danilo Mostacchi Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e in qualità di testimonial l’App. Sc. Luigi Busà, Campione di Karate e Medaglia d’Oro Olimpiadi 2020. Inoltre, durante l’evento saranno donati a due scolaresche dei giovani alberi per sensibilizzare i ragazzi all’educazione alla tutela dell’ambiente.