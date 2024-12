Un altro anno insieme per la difesa del mare. Grazie! 

Care amiche e cari amici di Marevivo, Mentre l’anno volge al termine, sento il desiderio di fermarmi un momento per riflettere e condividere con voi un pensiero.

Il 2024 è stato un anno molto difficile: guerre, disastri ambientali e crisi che sembrano non lasciare respiro. In questo quadro drammatico, l’emergenza climatica non si arresta e continua ad aggravarsi di pari passo all’emergenza umanitaria che stiamo vivendo.

Secondo gli scienziati siamo ormai vicini a un punto di non ritorno: i ghiacciai si sciolgono, siamo dilaniati dalle inondazioni e dalle temperature estreme, gli ecosistemi si deteriorano e il mare, la nostra madre mare, è sotto attacco ogni giorno.

In questo momento cruciale per il nostro pianeta, è importante ricordare che non possiamo essere spettatori inermi. Siamo tutti protagonisti di questa storia, ed è proprio grazie a voi, amici di Marevivo, che il cambiamento è ancora possibile.

Il prossimo anno celebreremo i quarant’anni. Siamo partiti raccogliendo plastica dalle spiagge con qualche amico e volontario, mossi dalla convinzione che ogni piccolo gesto potesse fare la differenza. Oggi, quella forza iniziale è diventata un movimento, un’onda di persone che credono nel nostro mare e nella necessità di proteggerlo. La vostra fiducia e il vostro sostegno ci hanno permesso di creare una comunità forte e realizzare progetti che mai avremmo immaginato allora!

Quest’anno abbiamo portato il Mare a Scuola coinvolgendo centinaia di ragazzi, abbiamo portato la campagna sulla transizione ecologica Only One in giro per il mondo sulla nave militare Amerigo Vespucci, raccolto tonnellate di rifiuti dalle coste e chilometri di reti dai fondali. Non ci siamo mai fermati, e questo è stato possibile solo grazie al vostro prezioso sostegno.

A nome di tutta la Fondazione, vi ringrazio dal profondo del cuore per il vostro sostegno e il vostro impegno. Solo insieme possiamo continuare a scrivere questa storia e lasciare alle generazioni future un pianeta che sia ancora un luogo di vita e bellezza.

Auguro a tutti noi di non arrenderci mai, di continuare a credere che fare la differenza sia possibile. Insieme, possiamo ancora cambiare il corso degli eventi.

La nostra salute dipende dal Mare ma la salute del mare dipende da noi.

Buon Natale e un 2025 pieno di speranza e determinazione.

Grazie di cuore, avanti tutta!

Com. Stam.