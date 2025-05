Un altro magico bronzo europeo per Matteo Reusa

I Campionati Europei Giovanili Boulder ospitati all’Orobia Climbing di Curno (Bg) hanno regalato tante emozioni al numeroso pubblico, fra cui soprattutto l’entusiasmante medaglia di bronzo per l’azzurro Matteo Reusa.

Nelle qualifiche U17 hanno conquistato la semifinale in 8 azzurri: sul fronte maschile Andrea Ludovico Chelleris al 4° posto, Matteo Tranquilli al 9°, Emiliano Zingrini al 12°, Gabriele Fisanotti al 16° e Leonardo Donola al 18º. Nel comparto femminile Carolina Gradaschi ha raggiunto la 7ª posizione, Giorgia Zanetti la 18ª e Virginia Bresolin la 21ª.

In semifinale purtroppo nessuno dei nostri giovani atleti è riuscito a rientrare nella top 8 dei finalisti. Tranquilli ha terminato in 12° posizione, Donola in 16°, Zingrini in 18°, Fisanotti in 20°, Chelleris in 21°, mentre fra le ragazze la Gradaschi si è piazzata al 16° posto, la Zanetti al 17° e la Bresolin al 23°.

Nelle qualifiche U21 gli atleti tricolore che sono rientrati nella top 24 della semifinale sono stati 4: Nicolò Sacripanti si è piazzato al 12° posto, Luca Boldrini al 14° e Daniele Panci al 24°; nel comparto femminile Leonie Hofer si è collocata in 16° posizione.

In semifinale Luca Boldrini è poi rimasto l’unico baluardo tricolore ad accedere alla finale: ha raggiunto la 4° piazza, totalizzando 59,6 punti grazie a 1 zona e 2 top, di cui uno flash, ed è rientrato nella top 8 dei finalisti.

In finale Boldrini purtroppo non è riuscito a scalare posizioni in classifica e si è piazzato all’8° posto. Vittoria per il francese Rebollo, argento per il bulgaro Rusev e bronzo per lo spagnolo Peinado Franganillo. Nella finale femminile oro per la francese Abriat, argento per l’ucraina Kobets e bronzo per la spagnola Martínez Almendros.

Nelle qualifiche U19 sono stati 6 gli azzurri che hanno conquistato un pass per la semifinale: Giovanni Bagnoli al 7° posto, Matteo Reusa all’8°, Riccardo Vicentini al 17° e Tommaso Milanese al 23°. Sul versante femminile sono entrate in semifinale Stella Giacani, al 5° posto, e Matilda Liù Moar al 12° posto.

Nella semifinale 4 italiani hanno concretizzato l’appuntamento con la finale: Matteo Reusa ha dominato e distaccato tutti, unico a realizzare 4 top e totalizzare 98,9 punti. Tommaso Milanese ha conquistato una validissima 4° posizione, con 59,1 punti, e Giovanni Bagnoli si è assestato in 7° piazza, con 49,8 punti. Stella Giacani ha conquistato un’ottima 3° posizione con 84,7 punti, realizzando 1 zona e 3 top, di cui 1 flash. Meglio di lei solo l’israeliana Halevi e la spagnola Macià Martin, con 4 top.

Ma il vero spettacolo è andato in scena nel corso della finale: Matteo Reusa ha condotto una gara equilibrata, senza perdere la concentrazione nonostante l’impossibilità di risolvere il primo blocco. Ha così conquistato la terza piazza con 49,7 punti, grazie a 2 top di cui uno flash.

Per l’atleta pinerolese, vice Campione Italiano Senior, si tratta del secondo bronzo a livello europeo della stagione: ad aprile era infatti salito sul terzo gradino del podio in Coppa Europa Giovanile a Soure, in Portogallo.

Premiati con Matteo il francese Richard, oro, e il ceco Mokrolusky, argento.

Giovanni Bagnoli ha totalizzato lo stesso punteggio di Reusa, ma si è classificato al 4° posto per il miglior piazzamento del compagno di squadra in semifinale. Tommaso Milanese si è posizionato all’8° posto, così come Stella Giacani nella finale femminile. Il podio femminile è stato composto dalla spagnola Macià Martín, oro, dall’israeliana Cohen, argento, e dalla sua connazionale Halevi, bronzo.

Reusa, molto felice della medaglia e della sua gara, ha dichiarato a fine gara: “In semifinale è stato entusiasmante, non avevo mai fatto un round così bello. Perciò sono arrivato in finale molto sicuro delle mie possibilità di podio, mi sentivo in forma, anche se ho avuto difficoltà col primo e col quarto blocco, che non erano molto nelle mie corde. Per me è il secondo podio dopo Soure e sono molto orgoglioso di questo nuovo traguardo. Il mio prossimo obiettivo sono i Mondiali a Helsinki e sogno una convocazione in Nazionale per disputare una Coppa del Mondo.”

Anche il Presidente FASI Davide Battistella è molto soddisfatto: “Ottimo risultato per il team Boulder della Nazionale Giovanile. Siamo riusciti a vincere una medaglia di bronzo molto importante con Matteo Reusa, ma arrivando vicinissimi al podio anche con Giovanni Bagnoli. Questi risultati, oltre alle finali raggiunte anche da Giacani, Milanese e Boldrini, rappresentano un segnale positivo della crescita delle nostre giovani promesse, che stanno lavorando con impegno nel team Boulder. Ringrazio il DT Davide Manzoni e i tecnici che erano sul campo, Danilo Marchionne, Corrado Riva, Matteo Maffei e il fisioterapista Luca Sciamanna, che hanno assistito gli atleti durante questa importante manifestazione internazionale ospitata nel nostro territorio. Siamo fieri dei traguardi raggiunti e siamo certi che risultati ancora più grandi potranno arrivare non appena potremo partire con l’utilizzo del Centro Federale di Arco e poi anche quello di Roma.”

Prossimo appuntamento per la squadra Nazionale Giovanile di Boulder il 24-25 maggio a Molde, in Norvegia, per la terza e ultima prova di Coppa Europa.

Link per rivedere la competizione: https://www.youtube.com/watch?v=dueF8bRnTBM (finale U19); https://www.youtube.com/watch?v=1s1PbWHbiZc (finale U21)

Link per visionare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1441/

Com. Stam. + foto FASI

FOTO FASI