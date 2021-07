Prosegue senza soste l’ottimo momento dei giovani Pata Talenti Azzurri FMI del Motocross. In ambito nazionale ed internazionale, i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno archiviato un fine settimana ricco di successi, portando in alto i colori del progetto su due fronti.

Ad Oss, impianto olandese teatro del secondo appuntamento stagionale dell’Europeo Motocross 250cc, Nicholas Lapucci (Fantic Factory Team Maddii) ha conservato la tabella rossa da capo-classifica di campionato in virtù di un primo e di un terzo posto nelle due manche ed il secondo di giornata. Sale invece in terza posizione nella generale Andrea Bonacorsi (Hutten Metaal Yamaha Racing), quarto in entrambe le gare e nella graduatoria dell’evento, attestandosi subito tra i protagonisti al debutto nell’EMX250 da Campione Europeo 125cc in carica. Nella medesima classe Andrea Roncoli (GASGAS Racestore) ha ottenuto il ventunesimo posto di giornata con un diciassettesimo ed un trentesimo nelle due manche, presente nelle prove Pietro Razzini alla sua prima uscita con il Diana MX Team.

Passando al Mondiale Motocross MX2, il rookie Andrea Adamo (SM Action GASGAS Racing Team YUASA Battery) ha concluso a punti con un quindicesimo ed un diciottesimo posto nelle due manche che vale il diciassettesimo del Gran Premio d’Olanda. Ancora convalescente dal recente infortunio al ginocchio, Alberto Forato (SM Action GASGAS Racing Team YUASA Battery) ha portato a termine le due gare della top class MXGP in ventunesima e ventiquattresima posizione.

Pata Talenti Azzurri FMI protagonisti anche nella seconda Finale del Campionato Italiano MX Junior 125cc a Montalbano Jonico. Il più veloce sin dalle prove cronometrate, Valerio Lata (MRT Racing Team KTM) si è imposto con autorità vincendo entrambe le gare, strappando ad Haakon Osterhagen la leadership di campionato. Una trasferta di successo per i piloti coinvolti nel progetto con Andrea Viano (Team O’Ragno 114 Husqvarna Racing) secondo e terzo, centrando il bronzo di giornata e nella generale. Buona prova anche da parte di Morgan Bennati (Team MRT Husqvarna Motorcycles) classificatosi quinto di giornata a precedere Alfio Pulvirenti (KTM Milani) settimo, Nicola Salvini (Team Motorsport Zingoni Husqvarna) nono ed Andrea Rossi (Bardahl Motocross Junior Team KTM) dodicesimo.

Con questa combinazione di risultati, sono ben 5 i Pata Talenti Azzurri FMI ai primi 6 posti di campionato con Lata capo-classifica, Viano terzo seguito nell’ordine da Salvini, Rossi e Bennati.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Ci lasciamo alle spalle un weekend ricco di soddisfazioni per i Talenti Azzurri, su più fronti. In campo internazionale, la tappa di Oss dell’Europeo 250cc ha riaffermato la competitività dei nostri Lapucci e Bonacorsi. Nicholas ha conservato la tabella rossa con un impressionante bottino di 3 vittorie in 4 manche, mentre Andrea si è reso protagonista in Olanda di due gare consistenti. Ritrovare due piloti coinvolti nel progetto nella top-3 di campionato ci rende estremamente orgogliosi. Bene anche Adamo nel Mondiale MX2, considerando che parliamo pur sempre di un ragazzo non ancora diciottenne al suo debutto nel Campionato del Mondo. In questo periodo i Talenti Azzurri stanno ottenendo ottimi risultati ovunque: in ambito internazionale, nel Motocross Femminile con Elisa Galvagno terza nell’Italiano e Giorgia Blasigh al comando delle graduatorie 2 tempi e Under 17, più chiaramente in ambito nazionale. La seconda Finale dell’Italiano Junior 125cc ha visto Lata autore di una giornata impeccabile a Montalbano Jonico, risultando il più veloce sin dalle prove e vincendo entrambe le manche, contestualmente conquistando la leadership di campionato. Era il momento giusto per attaccare Osterhagen anche in vista dell’imminente Mondiale Junior, dove tanti ragazzi potranno dire la loro. Siamo molto soddisfatti dei risultati dei Talenti Azzurri, certificata dalla presenza di ben cinque Talenti Azzurri nella top-6 di campionato dell’Italiano Junior 125cc con lo stesso Lata, Viano confermatosi ad alti livelli, Salvini, Rossi e Bennati tra le note positive di quest’ultimo periodo.“

Per i Pata Talenti Azzurri FMI impegnati a livello internazionale prossimo appuntamento nel fine settimana del 24-25 luglio a Loket, teatro del Gran Premio della Repubblica Ceca del Mondiale Motocross.

