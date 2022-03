Un anno fa ci lasciava “Zio Pippo”

Pa­ler­mo – Da un anno, tutte le domeniche estive a Mondello sono diverse. Ogni mattina con inizio alle 10, attraverso i microfoni, una voce inconfondibile invitava i bagnanti di tutte l’età a giocare insieme a lui… si trattava di “Zio Pippo”, noto come “gran cerimoniere della spiaggia”, “storico animatore di Mondello per ben 50 anni”, “promotore di varie manifestazioni”.

Per arresto cardiaco il 4 marzo dello scorso anno, ci lasciava Giuseppe Taranto, ex insegnante, conduttore e attore conosciuto da tutti (mio compagno alle medie e carissimo amico poi, ndr), dopo aver fre­quen­ta­to l’I­sti­tu­to per Geo­me­tri, si di­plo­ma al­l’I­sti­tu­to D’Ar­te con Ma­gi­ste­ro di Pa­ler­mo, abi­li­tan­do­si al­l’in­se­gna­men­to del­l’e­du­ca­zio­ne ar­ti­sti­ca nel­le scuo­le. Crea il gior­na­li­no “Strut­tu­ra Zero” in cui i ra­gaz­zi de­nun­cia­va­no i pro­ble­mi d’al­lo­ra. Sem­pre at­trat­to dal tea­tro e dal­la re­ci­ta­zio­ne, il no­stro Ta­ran­to, si ag­giu­di­ca il pri­mo pre­mio del “Pri­mo Ap­plau­so Stu­den­te­sco” or­ga­niz­za­to per tut­te le scuo­le si­ci­lia­ne dal­l’I­NA As­si­cu­ra­zio­ni. Tra il 1960 e ’61, fa par­te del Pic­co­lo Tea­tro “Cit­tà di Pa­ler­mo”, di­ret­to da Te­re­sa Di Bla­si Lan­dol­fi e re­ci­ta in al­cu­ni la­vo­ri di­ret­ti da­gli at­to­ri-re­gi­sti Fi­lip­po Scel­zo e Re­na­to Pin­ci­ro­li. Fre­quen­ta, quin­di, con Ga­briel­lo Mon­te­ma­gno e Pino Ca­ru­so, il CUT (Cen­tro Uni­ver­si­ta­rio Tea­tra­le), la cui sede si tro­va­va al ci­vi­co 148 di Via Eme­ri­co Ama­ri; vin­ce, inol­tre, il “Pre­mio Le­bo­le” d’ar­te dram­ma­ti­ca, pa­tro­ci­na­to dal­l’E­NAL di Ra­ven­na. Dopo il ser­vi­zio mi­li­ta­re, nel 1964, crea “Zio Pip­po” un per­so­nag­gio da por­ta­re in giro per le co­lo­nie or­ga­niz­za­te dal­la Re­gio­ne Si­ci­lia, col pa­tro­ci­nio de­gli im­pre­sa­ri Bi­lar­di e Tral­li­ni e, con suc­ces­so, fre­quen­ta l’Ac­ca­de­mia D’Ar­te Dram­ma­ti­ca “Sil­vio D’A­mi­co”, di Roma. Nel 1968, “Zio Pip­po” crea a Mon­del­lo, un mo­men­to nuo­vo sul­la spiag­gia per al­lie­ta­re il sog­gior­no di ba­gnan­ti, vi­si­ta­to­ri e tu­ri­sti, at­tra­ver­so la dif­fu­sio­ne di pro­gram­mi del Cen­tro Ra­dio, per con­to del­la So­cie­tà Mon­del­lo e del­la Gra­phi­sed: è un suc­ces­so che si ri­pe­te per 50 anni! La Rai Si­ci­lia lo in­vi­ta a col­la­bo­ra­re per l’al­le­sti­men­to, la pro­gram­ma­zio­ne e con­du­zio­ne di ci­cli di tra­smis­sio­ni per ra­gaz­zi e per la RAI di Na­po­li, pre­sen­ta “Cara, vec­chia Ita­lia”, un pro­gram­ma in 12 pun­ta­te per l’e­ste­ro. Sostituisce persino Pippo Baudo, impegnato a Roma, presentando ad Ustica la premiazione dei Sub e poi è un sus­se­guir­si di par­te­ci­pa­zio­ni a spet­ta­co­li tea­tra­li, nel­le scuo­le, de­fi­lé, pre­mia­zio­ni e nu­me­ro­se tra­smis­sio­ni per note TV lo­ca­li. A Mondello, tutte le domeniche, dal­le 10 alle 12:30, “Zio Pip­po”, sem­pre in pan­ta­lo­ni e ca­mi­cia bian­ca e con l’im­man­ca­bi­le me­ga­fo­no, si piaz­za­va nel suo ha­bi­tat na­tu­ra­le, l’ex sede del­la Ca­bi­na Ra­dio, in Via­le Re­gi­na Ele­na, di fron­te il Com­mis­sa­ria­to e in­vi­ta­va i ba­gnan­ti di qualsiasi età a partecipare ai suoi gio­chi che cambiavano ogni domenica: “Il proverbio scompigliato” “Tiro alla fune”, “Miss e Mr. Baby Mondello”, “Il Trottolone”, “La donna barbiere”, “Gare di canto”, “Il castello di sabbia più bello”, “Il nostro dialetto”, “La mia Mondello”. Ai vincitori consegnava regali offerti dallo sponsor “Caffè Monachello”: servizi di piatti o di bicchieri, tazzine da caffè, originali tazze da latte, boccali da birra, ventagli, berrettini, tris di contenitori in porcellana. Durante la Festa di Chiusura, nei primi di settembre, ai vincitori dei giochi a lungo termine, venivano date delle splendide coppe.

Franco Verruso

Com. Stam.