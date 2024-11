Un buon Rally di Taormina per la Island Motorsport

Nell’ultimo appuntamento stagionale della specialità, Lo Cascio – Cancemi (Toyota GR Yaris) sfiorano il podio piazzandosi quarti assoluti Nell’”Historic Legend”, riservato ai modelli d’antan, il sodalizio presieduto da Eros Di Prima si fregia dell’ennesima Coppa Scuderie

Taormina (Me) – È stato, tutto sommato, positivo il bilancio in casa Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), una volta archiviato il 3° Rally di Taormina, andato in scena lo scorso fine settimana. Nell’ultimo appuntamento siciliano della specialità, infatti, il portacolori Salvatore Lo Cascio (Toyota GR Yaris), sempre sotto l’egida della DLF Academy e in coppia per l’occasione con Salvatore Cancemi, ha concluso quarto assoluto. Un piazzamento molto significativo, visto che il giovane pilota nisseno è stato preceduto al traguardo solo dalle ben più potenti e performanti “R5”, classe regina per definizione, e che altre ne ha sopravanzate, facendo tesoro dell’esperienza cumulata oltre stretto nelle ultime due stagioni della GR Yaris Rally Cup. Hanno avuto e non poco da recriminare, invece, i rientranti Andrea Licata (Peugeot 208 GT Line) e Totò Giglio che, dopo aver viaggiato stabilmente nella top ten per quasi l’intera durata della due giorni agonistica, hanno dovuto abbandonare le zone nobili della classifica per la rottura del turbo, avvenuta nell’ottava nonché ultima prova speciale in programma, dovendosi “accontentare” del quarto posto tra le “Rally4”.

Nell’ambito del Taormina Historic Legend, riservato ai modelli d’antan, maggiori soddisfazioni per il sodalizio presieduto da Eros Di Prima che, infatti, è stato insignito dell’ennesima Coppa Scuderie targata 2024. Andando a quanti hanno contribuito al risultato, da evidenziare la performance in crescendo degli esperti Angelo Diana e Giuseppe Di Salvo, su BMW M3, che hanno centrato la piazza d’onore nel 4° Raggruppamento, oltreché segnare il terzo miglior riscontro cronometrico nella “generale”. Altro argento, ma nel “Terzo”, per gli affiatati Antonio Di Lorenzo (Porsche 911 SC) e Franco Cardella, nonostante abbiano vissuto una trasferta a dir poco tribolata seguiti, nella medesima categoria, dai compagni di squadra nonché fratelli messinesi Luigi e Giovanni Marino, su A/112 Abarth. Tornando al “Quarto”, da registrare il primato nella “A/1300” di Giovanni Bonafede (Seat Marbella), affiancato da Flavia Vizzari. Decisamente sfortunato, infine, l’altro driver locale Emanuele De Meo (Peugeot 205 GTI di). Il già vincitore delle due precedenti edizioni, navigato dal fratello Giovanni, infatti, è stato costretto al ritiro nelle battute iniziali per problemi accusati al motore. Fuori dai giochi, altresì, Gandolfo Placa–Mario Alessi (Opel Manta 400), Angelo Galletta-Giovanni Marino (Renault 5 Gt Turbo), Salvatore Battaglia-“BEAR” (BMW 635 Csi) e Salvatore Vitale-Vincenzo Mannina (Lancia Beta Montecarlo).

Classifica finale 3° Rally di Taormina

1. Nucita-Cipriani (Skoda Fabia Rally2) in 37’15”8; 2. Novelli-Messina (Skoda Fabia Rally2) a 1’04”4; 3. La Torre-Rappa (Skoda Fabia Rally2) a 2’08”3; 4. Lo Cascio-Cancemi (Toyota GR Yaris) a 2’39”7; 5. Coriglie-Grilli (Peugeot 208 Rally4) a 3’09”7; 6. Cavalli-Ramoni (Volkswagen Polo Rally2) a 3’33”2; 7. Salpietro-Galati (Peugeot 208 Rally4) a 3’59”3; 8. Di Benedetto-Lo Verme (Skoda Fabia Rally2) a 4’04”8; 9. Sturiale-Gentile (Renault Clio Williams) a 4’51”7; 10. Nicoletti-Spanò (Peugeot 208 Rally4) a 5’02”7.

