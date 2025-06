Un continente di opportunità. La più completa Guida ai Programmi UE per i giovani

L’Europa non è solo un continente geografico e l’Unione europea non è solo un’unione di alcuni Stati nazionali.

Per i giovani e le giovani e per chi lavora con loro, l’Europa è anche un continente ricco di opportunità, programmi e iniziative che permettono loro di viaggiare, studiare, crescere personalmente e professionalmente, conoscere nuove culture e Paesi e costruirsi una carriera.

Con questa piccola guida, disponibile online in 51 lingue diverse, vogliamo offrire a tutti una finestra su questo fantastico mondo.

Che tu sia un/a giovane, studente o studentessa, attivista in un’organizzazione giovanile, in cerca di lavoro; che tu lavori per e con i giovani, o sia operatore o operatrice sociale, o, ancora, un/a giovane che non frequenta corsi di istruzione o formazione, questa guida ti aiuterà a scoprire nuovi orizzonti, a beneficiare di nuove e varie opportunità, da vivere in gruppo o da solo o da sola, per un breve periodo di pochi giorni o per un anno.

Troverai informazioni sui programmi più noti e diffusi, come Erasmus+ o il Corpo europeo di solidarietà, ma anche su programmi e iniziative meno conosciuti, come Alma, Eurodyssey o Eures, non meno importanti. *

Alza le vele e inizia a navigare!

Com. Stam. fonte Informa Giovani