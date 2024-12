Un festival che unisce cibo e salute

Dal 6 all’8 dicembre, Villa Nobel a Sanremo ospiterà la prima edizione dell’Health and Food Festival: Il Cibo del Benessere, un evento che va oltre il semplice parlare di alimentazione. Questo festival nasce dal desiderio di esplorare il legame profondo tra ciò che mangiamo e come viviamo, abbracciando una visione a 360 gradi del benessere. Sanremo, con le sue tradizioni gastronomiche e un territorio ricco di eccellenze, è il palcoscenico ideale per questa celebrazione.

Villa Nobel, simbolo di innovazione

Villa Nobel, ultimo rifugio di Alfred Nobel, oggi rivive come centro di cultura e scambio. È qui che il festival trova la sua anima, unendo scienza e creatività. Le antiche mura che hanno ospitato invenzioni e idee rivoluzionarie diventano ora custodi di un messaggio moderno: il cibo come chiave per una vita sana e felice.

Un programma ricco e variegato

Il festival offre un calendario denso di appuntamenti per ogni età e interesse. Dagli show cooking che esaltano i prodotti locali ai laboratori per bambini, dagli incontri letterari agli approfondimenti scientifici, ogni attività punta a ispirare scelte alimentari consapevoli. Per i più curiosi, il programma include anche momenti inediti, come il seminario sulla cucina quantistica e le degustazioni di vini Triple A e Amarone.

Cultura, territorio e sostenibilità

Uno degli aspetti più affascinanti del festival è il modo in cui celebra il patrimonio gastronomico della Liguria. Olio d’oliva, pesce fresco, e ingredienti dell’entroterra diventano protagonisti non solo dei piatti, ma anche di una narrazione che intreccia tradizione e innovazione. L’obiettivo è chiaro: promuovere un benessere che rispetti il corpo, l’ambiente e il territorio.

Un invito a vivere meglio

L’Health and Food Festival è più di un evento: è un’esperienza. È un invito a scoprire il valore del cibo non solo come fonte di energia, ma come elemento essenziale per il nostro equilibrio fisico ed emotivo. A Villa Nobel, tra incontri e sapori, scienza e cultura, c’è spazio per riflettere e vivere con maggiore consapevolezza.

Se il cuore di questo festival potesse parlare, direbbe una cosa sola: “Prenditi cura di te, partendo dal piatto”.

IL PROGRAMMA:

Venerdì 6 dicembre

Mattina

10:00 – Serra La Fenice

“Orientare il futuro: formazione e sviluppo delle competenze per i giovani in un mondo in evoluzione”

A cura dell’Università degli Studi di Genova, con intervento dello psicologo clinico Marco Scajola.

“Orientare il futuro: formazione e sviluppo delle competenze per i giovani in un mondo in evoluzione” A cura dell’Università degli Studi di Genova, con intervento dello psicologo clinico Marco Scajola. 10:30 – Sala Alfred Nobel

“Cavoli a merenda? Fiori eduli”

Laboratorio creativo per bambini condotto da Viviana Siviero della Fattoria Didattica Ludogarden.

“Cavoli a merenda? Fiori eduli” Laboratorio creativo per bambini condotto da Viviana Siviero della Fattoria Didattica Ludogarden. 10:30 – Sala Ludvig Nobel

Seminario su allergie e intolleranze alimentari rivolto ai ristoratori, con il dott. Gianfranco Trapani e la dott.ssa Etta Finocchiaro (ingresso su invito).

Pomeriggio

14:30 – Serra La Fenice

Presentazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) da parte dei Dipartimenti Universitari dell’Università di Genova.

Presentazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) da parte dei Dipartimenti Universitari dell’Università di Genova. 14:30 – Sala Alfred Nobel

Tavola rotonda “Alimentazione, benessere e longevità” con esperti come Gianfranco Trapani, Etta Finocchiaro e altri ospiti.

Sera

17:00 – Sala Alfred Nobel

Presentazione del libro “QUANTUM: Gastrofisica e cucina quantistica” con Sibyl von der Schulenburg e lo chef Agostino Sala.

Presentazione del libro “QUANTUM: Gastrofisica e cucina quantistica” con Sibyl von der Schulenburg e lo chef Agostino Sala. 18:00 – Sala Ludvig Nobel

Degustazione di vini Triple A organizzata dall’Enoteca Il Forletto (posti limitati, costo 25 euro).

Sabato 7 dicembre

Mattina

09:00-14:00 – Sala Alfred Nobel

Evento ECM “Pro-Aging: il Percorso della Vita” rivolto a figure sanitarie.

Evento ECM “Pro-Aging: il Percorso della Vita” rivolto a figure sanitarie. 11:30 – Serra La Fenice

Show cooking con il Maestro Giovanni Senese e lo chef Giuseppe Auricchio: “La mia PIZZA sinergica” e “La cucina dalla tradizione all’innovazione”.

Pomeriggio

13:00 – Serra La Fenice

Pranzo presso il ristorante “LA CUCINA A KM GIUSTO” (prenotazione in loco).

Pranzo presso il ristorante “LA CUCINA A KM GIUSTO” (prenotazione in loco). 15:00 – Sala Alfred Nobel

Incontro sui “Cibi del futuro” con Laura Gasco, esperta in farine alternative e carne sintetica.

Incontro sui “Cibi del futuro” con Laura Gasco, esperta in farine alternative e carne sintetica. 16:00 – Serra La Fenice

Laboratorio per famiglie “Nutri-Natale” con la chef Valentina Filippone.

Laboratorio per famiglie “Nutri-Natale” con la chef Valentina Filippone. 16:30 – Sala Ludvig Nobel

Degustazione di olio di alta qualità (posti limitati, costo 15 euro).

Sera

18:30 – Serra La Fenice

Apericena presso “LA CUCINA A KM GIUSTO” (prenotazione in loco).

Domenica 8 dicembre

Mattina

10:00 – Sala Alfred Nobel

Seminario “La funzionalità dell’ecosistema marino per la sopravvivenza del pianeta” con Nadia Repetto e Maurizio Wurtz.

Seminario “La funzionalità dell’ecosistema marino per la sopravvivenza del pianeta” con Nadia Repetto e Maurizio Wurtz. 11:30 – Serra La Fenice

Show cooking di cucina quantistica con Sibyl von der Schulenburg e lo chef Agostino Sala.

Pomeriggio

13:00 – Serra La Fenice

Pranzo presso il ristorante “LA CUCINA A KM GIUSTO” (prenotazione in loco).

Pranzo presso il ristorante “LA CUCINA A KM GIUSTO” (prenotazione in loco). 15:00 – Serra La Fenice

Incontro su attività fisica e cucina salutistica con Barbara Carbonetto e lo chef Martin Bontti.

Incontro su attività fisica e cucina salutistica con Barbara Carbonetto e lo chef Martin Bontti. 15:00 – Sala Ludwig Nobel

“Cibo del territorio per la salute dei bambini a scuola” con Ignazio Garau e Stefano Beschi.

“Cibo del territorio per la salute dei bambini a scuola” con Ignazio Garau e Stefano Beschi. 16:00 – Serra La Fenice

Ultimo laboratorio “Nutri-Natale” con Valentina Filippone.

Sera

17:30 – Sala Alfred Nobel

Degustazione di Amarone della Valpolicella DOCG con il sommelier Roberto Verrando.

Nota: Tutte le attività sono a ingresso gratuito, eccetto dove specificato. Alcuni eventi richiedono prenotazione o iscrizione.

di Giorgia Pellegrini

Foto ufficio stampa