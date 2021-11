Facciamo crescere i diritti – Domenica prossima piantumeremo un Ginkgo Biloba, albero della vita e della speranza, in occasione del 60° anniversario della fondazione di Amnesty International

Lo scorso 28 maggio Amnesty International ha compiuto 60 anni. Sessanta anni di lotte per i diritti umani di un movimento che conta oltre dieci milioni di persone nel mondo, che fa appello all’umanità di ognuno e organizza campagne per il cambiamento, per far sì che tutti possano godere di uguali diritti.

In questo anno così importante per la nostra storia, chiediamo ai cittadini di Palermo di celebrare idealmente con noi questo compleanno partecipando all’iniziativa “Facciamo crescere i diritti”. Domenica 21 novembre alle ore 10.30 al Parco Uditore di Palermo (Piazza Albert Einstein) il Gruppo Italia 243 di Palermo piantumerà un esemplare di Ginkgo Biloba, l’albero della vita e della speranza.

Il Gingko Biloba è albero che ben rappresenta, per le sue caratteristiche simboliche e botaniche, gli ideali che condividiamo in Amnesty International, nei suoi aspetti di rinnovamento, di rinascita e rigenerazione, di allegoria della vita in costante trasformazione e in perenne estensione.

Questi 60 anni di lotte per i diritti umani hanno portato tanti risultati, per lo più di medio e lungo termine, ma anche di breve. Lo abbiamo fatto con le persone di tutto il mondo, persone con i piedi ben radicati nella realtà, ma con la testa e le mani rivolte al cambiamento possibile nelle vite degli altri. Persone di tutto il mondo, che si attivano oggi per costruire una realtà migliore di quella ricevuta.

In questo anno così importante per la nostra storia, il Ginkgo simboleggia bene tutta la strada fatta e quella da fare e se il pianeta ha bisogno di tanti alberi per sopravvivere, il mondo ha bisogno di tante persone attive per diventare un posto migliore in cui vivere.

Ringraziamo ancora una volta la Cooperativa Sociale Parco Uditore per la condivisione dei nostri ideali e per la fattiva collaborazione. Ringraziamo inoltre il Professor Donato La Mela Veca per i preziosi consigli.

Vogliamo che il nostro Ginkgo cresca quale testimone dell’amore che la nostra città nutre per la tutela dei Diritti Umani.

Saremo felici di condividere i nostri ideali con chi parteciperà alla nostra piccola cerimonia e con coloro che visitando il Parco accompagneranno la crescita dell’Albero dei Diritti.

