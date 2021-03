Niente vaccino? Allora stai a casa e pure senza stipendio. Lo ha deciso il giudice del lavoro di Belluno, che ha confermato la sospensione dal lavoro e dallo stipendio disposta per dieci operatori sociosanitari di due Rsa bellunesi, che si erano rifiutati di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid.

Il vaccino, secondo il giudice veneto, per medici, infermieri ed operatoti sanitari in genere non è obbligatorio, ma rappresenta un requisito essenziale per l’esercizio della loro professione e per questo va confermata la sospensione dal lavoro e dallo stipendio disposta dalle Rsa. Ma cosa è successo? Dieci operatori sociosanitari, dipendenti di due case di riposo del bellunese, a febbraio hanno rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid disposta dalla direzione, che li ha quindi messi in ferie forzate, sottoponendoli pure a visita del medico del lavoro, che li ha dichiarati “inidonei al servizio”, con la conseguenza della sospensione dello stipendio per “impossibilità di svolgere la mansione lavorativa prevista”. I lavoratori hanno allora fatto ricorso al giudice del lavoro, sottolineando l’arbitrarietà della scelta del loro datore di lavoro, dato che non c’è finora alcun obbligo di vaccinazione. Il giudice del lavoro ha però respinto tale ricorso, ritenendone insussistenti i motivi, in quanto per i lavoratori del settore sociosanitario il vaccino anti-Covid è un requisito essenziale per lo svolgimento del loro delicato lavoro, confermando così la decisione dei vertici delle due Rsa di sospendere i lavoratori dal lavoro e dallo stipendio.

Ciro Cardinale

CS