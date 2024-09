​Un gran Città di Bassano per la Scuderia Palladio

La scuderia vicentina in bella evidenza grazie all’entusiasmante prestazione di Bottoni e Tiraboschi, terzi assoluti con la Skoda Fabia nel rally che ha dato anche la conferma per la finale di Genova

Vicenza – Grandi soddisfazioni per la scuderia vicentina capitanata da Mauro Peruzzi al recente 41° Rally Città di Bassano, grazie alla splendida prestazione offerta da Federico Bottoni e Stefano Tiraboschi, terzi assoluti con la Skoda Fabia RS Rally2.

Quarto sul campo di gara, il duo della Scuderia Palladio ha poi scalato una posizione per effetto delle verifiche post gara che hanno decretato l’esclusione dell’equipaggio giunto terzo al traguardo.

Già dal prologo del venerdì sera lungo la breve “Rubbio Mini”, il pilota veronese si metteva in bella evidenza firmando il terzo tempo trovandosi subito a proprio agio con la Fabia, gommata Michelin, messa a disposizione da PA Racing; le sensazioni del venerdì sera trovavano conferma negli oltre 22 chilometri della “Cavalletto” corsa contenendo i distacchi dai primattori del Trofeo Italiano Rally oltre che dal detentore della Coppa Italia 2023, Marco Signor. Blindata la quarta posizione dopo la prima tornata di prove, Bottoni ripartiva ancor più fiducioso grazie anche a delle regolazioni apportate in assistenza che si riveleranno poi azzeccate per continuare col passo deciso messo in mostra dai primi metri di gara, fino a confermarsi ai piedi di quel podio sul quale, assieme a Stefano, ci salirà virtualmente una volta emesso il verdetto post gara che ne ufficializza la terza posizione assoluta.

“Sono entusiasta per questo Città di Bassano – racconta un raggiante Bottoni – dove credo di aver messo in atto la miglior prestazione stagionale. Abbiamo curato nei minimi dettagli la stesura delle note e grazie anche all’ottima intesa con Stefano ho potuto guidare dando il massimo. Doveroso è l’estendere i ringraziamenti PA Racing ed in particolare al capo tecnico Fabrizio, decisivo nel capire le mie esigenze ed apportate quelle regolazioni che si sono confermate perfette; ho avuto solo qualche difficoltà nel secondo passaggio a Valstagna frutto della mancata rotazione delle gomme a seguito foratura nel finale della prova precedente. L’accesso alla finale della Coppa Italia è cosa fatta come anche il primato nel Michelin Trofeo Italia e credo che affronteremo, assieme a Sofia Peruzzi, anche il Rally del Trentino. Voglio infine ringraziare una volta di più la Scuderia Palladio, gli sponsor ed i sostenitori e, non ultimi, nostri genitori”.