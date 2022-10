Un grande obiettivo raggiunto dall’associazione Plastic Free: rimossi 165 mila kg di plastica e rifiuti in un solo weekend

165.400 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente in 242 città durante l’evento nazionale Plastic Free “Sea & Rivers Days”.

Sabato 1 e domenica 2 ottobre, l’onda di 10.508 volontari in maglia blu si è riunita in 242 città italiane per offrire il proprio contributo per l’ambiente contro l’abbandono dei rifiuti e preservare la biodiversità presente nel nostro Paese.

“Sea & Rivers Day” è il nome della quinta edizione dell’appuntamento nazionale di Plastic Free che vede intere città e comuni coinvolti in azioni di pulizia sulle spiagge e sulle rive dei fiumi.

L’obiettivo di così tanti appuntamenti in un solo giorno è quello di creare un effetto di sensibilizzazione unico in tutto il territorio italiano. In questa occasione sono stati rimossi più di 165mila kg di rifiuti dalla natura evitando così che arrivassero nel mare.

“Agire tutti insieme equivale a raggiungere grandi risultati.” – interviene Luca De Gaetano, Presidente di Plastic Free – “migliaia di volontari hanno riempito di energia positiva i nostri appuntamenti trasformandoli in momenti di esperienza unica”.

Da nord a sud, più di 10mila volontari della Onlus Plastic Free, sono andati in soccorso dell’ambiente e tra le regioni con il maggior numero di appuntamenti e partecipanti troviamo il Veneto, la Lombardia e la Sicilia mentre arriva un nuovo primato di città con maggiori presenze a Paternò (CT) e Pisa.

Nello specifico, a Paternò si sono registrate più di 300 presenze, un vero record per Plastic Free come già detto. In meno di tre ore sono stati raccolti 128 sacchi di indifferenziata, 98 sacchi di plastica, 52 sacchi di vetro e una quantità imbarazzante di rifiuti ingombranti, dai televisori alle racchette da padel passando per mobili, frigoriferi e… sex toys! Un risultato, purtroppo, eccezionale nei numeri e reso possibile grazie al supporto dei tanti volontari della provincia, capitanati dai referenti di Adrano, Santa Maria di Licodia e Catania, e delle tantissime associazioni che hanno contribuito a rendere questa giornata epica!

Abbiamo ridato lustro a un’area mozzafiato e teatro di un fenomeno straordinario, con l’augurio che i nostri concittadini rispettino questo luogo meraviglioso e che l’amministrazione renda l’area fruibile ai tanti turisti (e non) che affollano la nostra splendida Sicilia. Menzione particolare per Dusty, presente con uno stand informativo e che ha supportato l’evento dal punto di vista logistico. Ringraziamenti d’obbligo ai veri protagonisti della giornata, i volontari Plastic Free e le associazioni che si sono fatte travolgere da questa splendida onda blu.

