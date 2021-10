IL LIBRO “In lei, così come in tante altre persone, abitano valori e sentimenti che vanno ben oltre l’amore per la propria terra”.

Dalla Xylella al dramma degli incendi che devastano ettari di terreni. Dal ritorno al fenomeno dell’emigrazione alla mancanza di manodopera specializzata. Dall’emergenza alla necessità di risposte urgenti. Questo libro-inchiesta raccoglie le testimonianze di imprenditori, amministratori locali, esperti, che lanciano l’allarme da una terra, il Salento, che rischia di rimanere abbandonata a se stessa. Un racconto fatto di silenzi, ma anche di proposte, tante, che chiedono solo di essere raccolte.

Titolo: Eppur si muore

Inchiesta da una terra che chiede voce

Autore: Nico Catalano

Collana: Radici

Genere: Saggistica

Pagine: 128

Prezzo: 12,00 euro

Isbn: 978-88-99962-51-7

Data di uscita: 4 ottobre 2021

L’AUTORE

Nico Catalano. Laureato in Agraria, svolge la professione di dottore agronomo. Dal 2013 è consulente presso il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia. Dal 2016 è dirigente regionale di AIAB Puglia (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) e dal 2018 siede a Roma nel consiglio di amministrazione della FIRAB (Federazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica). È componente del Forum Pugliese per l’agricoltura sociale. Fra le sue pubblicazioni: Abbiamo fatto 13 (Radici Future), Ecce mondo e Pandemiocene (Giazira scritture).

