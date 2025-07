Un investimento da cinque milioni, diciotto mesi di cantieri e 251 posti auto

Inizieranno entro la fine del mese di luglio i lavori del parcheggio multipiano di via Patti. È stato, infatti, firmato ieri dall’ AdSP del Mare di Sicilia occidentale, e dalla Sea Port Solution S.r.l., società di progetto, i cui soci sono OSP S.r.l. (95%) ed Emmecci S.r.l. (5%), l’atto aggiuntivo della Convenzione per l’affidamento, con la formula della finanza di progetto, della “Concessione dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Palermo e Termini Imerese”.

Tale atto completa il percorso avviato nel 2020 con l’affidamento a Osp srl dei servizi portuali in partenariato pubblico-privato e, successivamente, a Emmecci srl, la realizzazione e gestione, in project financing, del parcheggio multipiano all’interno dell’area portuale di Palermo. La SPS subentrerà di diritto all’originario concessionario OSP S.r.l., ed eseguirà la concessione per l’esecuzione dei lavori e per la gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Palermo e Termini Imerese, assieme all’AdSP del Mare di Sicilia occidentale.

Nella suddivisione dei compiti, Osp manterrà la gestione di tutti i servizi generali, mentre Emmecci si occuperà della costruzione e della gestione del parcheggio multipiano che sorgerà a 200 metri dal nuovo waterfront di Palermo e dal Molo Trapezoidale. Un investimento da oltre 5 milioni di euro – che prevede circa 18 mesi di lavori – per creare ulteriori 251 posti auto al servizio di imbarchi, banchine, bar e ristoranti. Oltre a una superficie di circa 300 metri quadri interamente ricoperta da pannelli fotovoltaici, il parcheggio multipiano sarà dotato di colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche. “Stiamo costruendo – è il commento del presidente dell’AdSP, Pasqualino Monti – un modello di porto che dialoga con la città, che crea servizi, opportunità e valore aggiunto. È questo il senso profondo della nostra visione: trasformare i nostri scali in motori di sviluppo sostenibile e in spazi integrati nel tessuto urbano, al servizio delle persone e delle imprese”.

Per il presidente di Osp Todaro “quello che aggiungiamo oggi, con la nascita della società di progetto Sea Port Solution è l’ultimo tassello di un percorso iniziato nel 2020, con la firma del partenariato pubblico-privato per la gestione dei servizi nei porti della Sicilia Occidentale. Il parcheggio multipiano, in particolare, rappresenterà un’importante infrastruttura al servizio del porto e della città stessa, costretta ogni giorno a fare i conti con una drammatica carenza di posti auto. Un progetto su cui puntiamo tanto e che vogliamo far diventare un modello di sviluppo e di efficienza grazie anche alla completa automatizzazione e all’integrazione di una serie di servizi che miglioreranno ulteriormente la nostra offerta nella città di Palermo”. Le parole di Santo Lipira, amministratore unico di Emmecci srl: “Siamo particolarmente onorati di essere parte attiva di questo progetto. Per la nostra società la gestione in project financing di un’infrastruttura realizzata è una novità che, se positiva, potremmo perseguire anche su analoghi progetti in corso di studio ed analisi.

Riteniamo che la realizzazione del multiparking vada, inoltre, nella direzione già da svariati anni intrapresa da Emmecci sul fronte della sostenibilità, sia ambientale che sociale; infatti, siamo certi che l’infrastruttura risulti strategica per la città di Palermo in termini sia di miglioramento della viabilità che della relativa vivibilità”.

