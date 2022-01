UN MARE DI FAVOLE di Gianluca Bota

Arriva in libreria il nuovo romanzo di Gianluca Bota, UN MARE DI FAVOLE, dopo il suo esordio e grande successo con La barca dipinta di blu (Giraldi Editore, 2021), torna con un romanzo che racconta del mare e delle sue favole.

Uno scrittore in grande crescita e formazione letteraria, dalla sua auto-pubblicazione all’entrata in scuderia di Giraldi Editore, una storia commovente fino alla nuova uscita, prevista per fine ottobre, del suo secondo libro, una vera carezza al cuore in un momento storico dove le persone hanno maggior bisogno di ironia, di emozionarsi e sorridere.

C’erano troppe cose che non tornavano, c’erano troppe porte rimaste socchiuse. Paolo aveva bisogno di dare un senso ai pensieri dei suoi ultimi trent’anni e Lupo doveva necessariamente mettere ordine alla sua vita prima di ritornare dall’altra parte del mare. Ma c’erano anche molte idee da far diventare realtà, molti schizzi da trasformare in disegni a cui poi dare voce. Un viaggio nel tempo alla scoperta del passato, per dare un senso compiuto al presente.Un disegno del mondo visto dagli occhi di un bimbo per dare colore all’oggi e rendere vivo il futuro. A bordo della barca dipinta di blu, l’eterno ragazzo Luca torna ad essere il capitano che tra un post scritto e un racconto sussurrato naviga tra Bellaria e Rimini in un incrocio di sogni, speranze e rimpianti. Un romanzo che per parlare dell’amore e dare colore al mare si affida alla magia delle favole.

Gianluca Bota è nato a Taranto, vive a Bologna e lavora ovunque ci sia connessione, è da sempre un amante della vita e delle belle esperienze. Innamorato delle persone, appassionato di filosofia, di barca, di scrittura. Affascinato dall’arte del ridere e del far ridere.

Gianluca Bota

UN MARE DI FAVOLE

Prezzo: 16,50 €

Formato: 14×21 con bandelle

Collana: Fuoricollana

Pagine: 220

ISBN: 978-88-6155-883-0

