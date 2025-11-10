“Un medico, un eroe normale”: l’Università di Palermo e il Policlinico ricordano il Professore Paolo Giaccone

Mercoledì 12 novembre 2025, ore 16 Sala Magna, Complesso Monumentale dello SteriPALERMO. Un momento di profonda riflessione e di viva testimonianza dedicato alla figura del Professore Paolo Giaccone esempio di integrità morale, rigore scientifico e impegno civile.

È questo il cuore dell’incontro “Un medico, un eroe normale”, promosso dall’Università degli Studi di Palermo assieme all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, in programma mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 16:00 , alla Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri (Piazza Marina, 61 – Palermo).

L’iniziativa intende ricordare, a oltre quarant’anni dal suo assassinio, un uomo che ha incarnato il significato più autentico della professione medica: un modello di coerenza e di coraggio, un richiamo costante ai valori della verità, della giustizia e della responsabilità individuale e collettiva.

Programma dell’evento

Introduzione

Massimo Midiri, Rettore Università degli Studi di Palermo

Maria Grazia Furnari, Direttrice Generale AOUP “Paolo Giaccone”

Saluti istituzionali

Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo

Massimo Mariani, Prefetto di Palermo

Marcello Ciaccio, Presidente Scuola di Medicina

Proiezione video su Paolo Giaccone

Milly Giaccone, figlia del Professore Giaccone -“Mio padre, l’uomo oltre il simbolo”

Interventi

Laura Vaccaro, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Palermo

“ Paolo Giaccone, il dovere della memoria e la responsabilità istituzionale ”

“ ” Carlo Lenzi, Sostituto procuratore Generale Corte d’Appello di Palermo

“ Legalità e responsabilità: continuità istituzionale contro la cultura mafiosa ”

“ ” Antonello Cracolici, Presidente Commissione regionale Antimafia

“ Paolo Giaccone simbolo di una coscienza civile ”

“ ” Paolo Procaccianti, già Direttore Medicina legale Policlinico di Palermo

“ Accanto al Maestro: memoria di un uomo giusto ”

“ ” Antonina Argo, Responsabile UOSD Medicina legale Policlinico di Palermo

“ L’eredità scientifica e morale di Paolo Giaccone nella medicina legale contemporanea ”

“ ” Alessandra Dino, Ordinario di Sociologia giuridica e della devianza UniPa

“ Dimensioni sistemiche nel rapporto tra crimine mafioso e sanità. La resistenza civile di Paolo Giaccone ”

“ ” Salvo Palazzolo, giornalista “La Repubblica”

“ Informazione e impegno civile nel racconto delle vittime di mafia ”

“ ” Costantino Visconti, Ordinario di Diritto penale UniPa

“Parlare di futuro ricordando il Professore Giaccone”

Modera

Tiziana Lenzo, Responsabile Ufficio Stampa AOUP “Paolo Giaccone”

