Un modello di SUAP efficiente per favorire lo sviluppo del territorio, un webinar a cura di Anci Sicilia, Regione Siciliana e Unioncamere

“Un modello di SUAP efficiente e performante per favorire lo sviluppo del territorio”, questo il titolo del webinar svoltosi questa mattina e organizzato dall’ANCI Sicilia, dall’Assessorato regionale delle Attività Produttive e da Unioncamere, cui hanno preso parte oltre 150 operatori dei comuni siciliani.

Nel corso del webinar sono stati affrontati i problemi connessi all’organizzazione dello Sportello Unico per le Attività produttive, anche in un’ottica associata, quelli connessi alle novità normative in materia di SUAP e SUE, all’utilizzo della piattaforma “Impresainungiorno” e al ruolo svolto dalla Regione Siciliana nell’azione di coordinamento dei Suap regionali.

“Oggi – ha spiegato il segretario generale dell’ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano, che ha introdotto e coordinato i lavori – affrontiamo i temi legati all’organizzazione del Suap per capire come i territori possano offrire opportunità concrete alle imprese che intendono sviluppare e pianificare le loro attività. Perché si possa essere attrattivi e competitivi rispetto al sistema produttivo, sono indispensabili sportelli unici efficienti capaci di confrontarsi con gli specialisti del settore che curano gli adempimenti finalizzati all’avvio delle attività economiche”.

Il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Leoluca Orlando, dopo aver dato il benvenuto ai partecipanti, ha sottolineato che “C’è la forte esigenza di un collegamento concreto tra amministrazione pubblica e imprese per dare risposte immediate che evitino procedure farraginose in modo tale che “ fare impresa non sia un’impresa”. Il Suap deve rappresentare un punto di sintesi tra i diversi settori dell’amministrazione pubblica e il cittadino che vuole fare impresa. Per questo motivo sui percorsi normativi che vanno obbligatoriamente seguiti è necessario applicare metodi tracciabili ed efficienti”.

“Sono convinto – ha concluso Orlando – che anche oggi il webinar organizzato dall’ANCI Sicilia offrirà risposte concrete a tutti i partecipanti, sottolineando quanto sia importane per la nostra Associazione creare sempre nuovi spazi di informazione e formazione”.

Hanno partecipato all’incontro: Giovanna Segreto, capo di gabinetto dell’assessore regionale delle Attività produttive, Girolamo Turano, il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, e il presidente dell’ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Palermo, Nicolò La Barbera.

Sono intervenuti, tra altri, Mario Cipriano, esperto SUAP e già responsabile SUAP dei Comuni di Carini, Isola delle Femmine, Capaci e Torretta, Mario Altavilla, responsabile nazionale di Unioncamere per il progetto Impresainungiorno, Roberto Rizzo, dirigente dell’area coordinamento, pianificazione e bilancio del Dipartimento delle Attività produttive e Carlo Apponi, consulente Formez in materia di attività produttive e SUAP

