Un modello di SUAP efficiente per favorire lo sviluppo del territorio, webinar a cura di Anci Sicilia, Regione Siciliana e Unioncamere

“Un modello di SUAP efficiente e performante per favorire lo sviluppo del territorio”, questo il titolo del webinar organizzato dall’ANCI Sicilia, dall’Assessorato regionale delle Attività Produttive e da Unioncamere, in programma per lunedì 30 maggio, alle ore 9.00.

Nel corso del webinar, verranno affrontati i temi connessi all’organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, anche in un’ottica associata, quelli connessi alle novità normative in materia di SUAP e SUE, all’utilizzo della piattaforma “Impresainungiorno” e al ruolo svolto dalla Regione Siciliana nell’azione di coordinamento dei Suap regionali.

Introdurranno i lavori, che saranno coordinati dal segretario generale dell’ANCI Sicilia Mario Emanuele Alvano, il presidente dell’ANCI Sicilia, Leoluca Orlando, l’assessore regionale delle attività produttive, Girolamo Turano, il presidente di Unioncamere, Andrea Prete e il presidente dell’ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Palermo, Nicolò La Barbera.

Interverranno, fra gli altri, Mario Cipriano, esperto SUAP e già responsabile SUAP dei Comuni di Carini, Isola delle Femmine, Capaci e Torretta, Mario Altavilla, responsabile nazionale di Unioncamere per il progetto Impresainungiorno, Roberto Rizzo, dirigente dell’area coordinamento, pianificazione e bilancio del Dipartimento delle attività produttive e Carlo Apponi, consulente Formez in materia di attività produttive e SUAP.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite la piattaforma GoToWebinar al link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5515202425127241227

