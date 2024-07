Un monumento Barocco per Chiostri e Cortili

Per la rassegna estiva organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana martedì 9 luglio il Chiostro Santa Maria di Gesù di Catania ospiterà “Bach Magnificat. Mozart Messa incoronazione”

che vedrà l’esecuzione, a distanza di 20 anni dall’ultima volta, di una delle più importanti opere vocali di Bach e il monumento mozartiano per eccellenza. Il M° Giovanni Ferrauto dirigerà il Coro e l’Orchestra della Camerata Polifonica Siciliana e un cast di solisti di grande rilievo: Jennifer Schittino, Alessandro Carmignani, Alfio Vacanti e Maurizio Muscolino

Catania, martedì 9 luglio ore 20.30 Chiostro Santa Maria di Gesù, piazza Santa Maria di Gesù 18 https://www.cpsmusic.com

Chiostri e Cortili, larassegna estiva organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana, apre il mese di luglio con un vero e proprio evento, probabilmente il concerto più atteso di tutta la stagione che anche quest’anno ha trovato giusto approdo nel settecentesco Chiostro di Santa Maria di Gesù, a Catania.

Martedì 9 luglio, alle ore 20.30, il Coro e l’orchestra della Camerata Polifonica Siciliana, diretti dal M° Giovanni Ferrauto, saranno impegnati in “Bach Magnificat. Mozart Messa incoronazione”.

Un evento musicale che si propone come un vero e proprio monumento barocco: il Magnificat – la cantata sacra composta per orchestra, coro a cinque voci e cinque solisti, considerata una delle più importanti opere vocali di Johann Sebastian Bach – è stato eseguito a Catania solo una volta circa una ventina di anni fa, e viene riproposto oggi con lo storico coro della Camerata Polifonica Siciliana ed un eccezionale cast di solisti che annovera il soprano Jennifer Schittino, il controtenore Alessandro Carmignani, il tenore Alfio Vacanti e il basso Maurizio Muscolino.

Il Magnificat è una delle due principali composizioni in lingua latina di Bach che ne compose una prima versione nel 1723 per i vespri di Natale a Lipsia. Rimaneggiata e rimossi i brani specifici per il Natale, Bach diede vita a nuova versione, quella conosciuta oggi, venne eseguita per la prima volta nella Thomaskirche di Lipsia nel 1733.

Alla superlativa opera di Bach il concerto di Chiostri e Cortili abbina la Messa dell’Incoronazione, monumento mozartiano particolarmente amato dal grande pubblico soprattutto dopo l’esecuzione nella Basilica di San Pietro, nel 1985, durante la Messa Pontificale alla presenza di Giovanni Paolo II.

Scritta da Mozart nel 1779 è suddivisa in sette parti – Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei e Dona Nobis – e presenta un carattere insieme teatrale e popolare.

Il programma di Chiostri e Cortili prosegue venerdì 12 luglio con “Novecento e dintorni” che vedrà l’Orchestra Camerata Strumentale Siciliana diretta dal M° Giovanni Pompeo con Francesco Zanetti al fagotto solista eseguire un repertorio che esplora il novecentesco di matrice anglosassone, finlandese e italianaInformazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20)

Biglietteria online: www.yeventi.com Ingresso: 10 euro, 8 euro (over 65)

Studenti Unict e Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania: 5 euro (previa prenotazione a cps@cpsmusic.com)