‘Un Natale straordinario’  va in scena  tra folletti e una terribile strega

Domenica 11 dicembre, alle ore 17, allo Zo, Centro Culture Contemporanee, in piazzale Rocco Chinnici, 6, a Catania andrà in scena lo spettacolo all’interno della Rassegna teatrale ‘il Teatro dei Giganti’: ‘Un Natale Straordinario’. Piecé teatrale scritta e diretta da Antonella Caldarella, musiche di Steve Cable, in scena Maria Riela, Clara Baudo e Steve Cable, prodotto da La Casa di Creta .

Una fiaba moderna e musicale, ricca di contenuti e valori come quello dell’amicizia, della bontà e del piacere di stare insieme, arricchita da canzoni divertenti, originali e gags. La regista Caldarella ha dichiarato che “Questo testo teatrale è senza tempo, i bambini oggi più che mai hanno bisogno di vivere il teatro con dei messaggi positivi, ricchi di contenuti. Spero di essere riuscita a comunicare con questa fiaba, in questa società complessa e tecnologica, oggi più che mai, che abbiamo bisogno di affetto, emozioni, calore umano. Le fiabe originali sono il modo più appropriato per raccontare il periodo storico che stiamo attraversando, solo in tal modo riusciamo a veicolare valori importanti, nutrendo l’animo infantile e non solo” .

La storia è semplice. È una nuova avventura di Babbo Natale, vittima della Strega Tecgia, intenta a rendere le persone tristi e asociali attraverso il suo ‘ipnopad’. Ma i suoi due fedeli folletti, Etta e Folli, non capiscono cosa sia successo! Meno male che arriva una bimba, socievole e battagliera, di nome Greta che cerca l’aiuto di Babbo per fermare questa epidemia di solitudine. Insieme troveranno un modo magico e inaspettato per aiutare tutte le vittime di Tecgia, rendendo il Natale semplicemente meraviglioso.

Quindi, correte a teatro insieme ai bimbi per fargli assaporare la magia del Natale a teatro.

Per informazioni e prenotazioni al numero 353.4304936.

Com. Stam. + foto