Un nuovo appuntamento a Palazzo Sant’Elia per ammirare le formazioni giovanili del Teatro Massimo di Palermo dirette dal Maestro Michele De Luca. Venerdì 23 e sabato 24 luglio alle 20.00 in concerto l’Ensemble di ottoni e l’Ensemble di percussioni della Massimo Youth Orchestra.

Il concerto proposto dalla Fondazione Teatro Massimo e dalla Fondazione Sant’Elia con le formazioni giovanili del Teatro Massimo vede in scena venerdì 23 e sabato 24 luglio 2021 alle 20.00 a Palazzo Sant’Elia l’Ensemble di ottoni e l’Ensemble di percussioni della Massimo Youth Orchestra, composti da giovani tra i 16 e i 23 anni. Il programma prevede musiche per ottoni e percussioni, a partire dal fulgore degli ottoni per la Toccata dall’Orfeo di Claudio Monteverdi, il primo melodramma del compositore di Cremona. A seguire, ancora suggestioni barocche con la Fuga in sol minore di Johann Sebastian Bach e la suite di brani di Giles Farnaby. Si passerà poi a compositori siciliani, alcuni con composizioni realizzate appositamente per i ragazzi delle formazioni giovanili del Teatro, e a composizioni note anche per aver fatto parte di colonne sonore cinematografiche, come le musiche di Nino Rota per 8½ di Federico Fellini o Libertango di Astor Piazzolla.



La stagione di concerti proposta dalla Fondazione Teatro Massimo e dalla Fondazione Sant’Elia nasce da un accordo di cooperazione tra le istituzioni, siglato tra la Città Metropolitana di Palermo e il Teatro Massimo che vede in campo le formazioni giovanili del Teatro: la Massimo Youth Orchestra, la Cantoria, il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno.



Biglietti

Intero: € 10,00 solo concerto (acquistabile online e in biglietteria di Palazzo Sant’Elia);

Ridotto: per la visita di Palazzo Sant’Elia e delle Mostre Heroes – Bowie by Sukita – Crossing Africa – Oriri, per chi acquista contestualmente il biglietto del concerto € 8,00.



Biglietteria Fondazione Sant’Elia, Via Maqueda, 81- tel. 091 2712061/62

Orari: da lunedì a giovedì 9.30 -17.00; venerdì 9.30-19.00; sabato e domenica 11.00-13.00/17-20

Biglietteria online: vivaticket.com

PROGRAMMA



Claudio Monteverdi Toccata da L’Orfeo

Johann Sebastian Bach Fuga in sol minore BWV 578

Giles Farnaby da Fancies, Toyes and Dreamers

The old Spagnoletta

Tell me Daphne

A Toye

The new Sa-Hoo

Anthony Cirone 4/4 for four

Sergio Calì Perc 3

Nino Rota 8 e 1/2

Giuseppe Mazzamuto Kaos

Astor Piazzolla Libertango

Harry De Costa Tuba Tiger Rag

Traditional (arr. D. Gillis) Just a Closer Walk

Chris Hazell Another Cat: Kraken

Scott Joplin The Entertainer

Salvatore Piazza Slide



OTTONI E PERCUSSIONI DELLA MASSIMO YOUTH ORCHESTRA

Trombe Emanuele Lo Buglio, Antonio Fiorenza

Corno Riccardo De Giorgi

Trombone Flavio Pennisi

Tuba Alessandro Domenico Savignano

Percussioni Alessia Spanò, Gabriele Passalacqua, Giuseppe Bifara, Salvatore Giuseppe Cusumano, Francesco Anello, Flavio Onorato, Giulio Corsetti

Com. Stam.