Un nuovo progetto FMI per aumentare la sicurezza negli allenamenti e in gara. Ecco il Percorso Formativo Prima Licenza!

Nell’attività motociclistica la sicurezza, attiva e passiva, è per la FMI un aspetto fondamentale. E’ necessario quindi diffondere la cultura di una guida consapevole, nel rispetto delle regole e del prossimo.

Nasce con questo intento – grazie alla collaborazione tra la Commissione Sicurezza e la Commissione Formazione – il Percorso Formativo Prima Licenza, che si pone l’obiettivo di fornire le nozioni di base sul corretto comportamento e sulle principali norme da seguire nel motociclismo sportivo, sia in allenamento che in gara.

L’iniziativa riguarda le discipline di Enduro, Trial, Motocross, Supermoto e Velocità e in futuro verrà estesa ad altri ambiti. E’ strutturata in una serie di video lezioni che illustrano le principali regole di ogni singola disciplina, evidenziando non solo l’aspetto normativo, ma anche i comportamenti da tenere durante gli allenamenti e le competizioni. Andrea Verona (Enduro), Fabio Lenzi (Trial), Letizia Marchetti (Velocità), Kevin Vandi (Supermoto) e Mattia Guadagnini (Motocross) sono i volti e le voci dei video dedicati alla sicurezza per ragazzi e adulti.

Il percorso è rivolto a chi attiva la Licenza per la prima volta, ma risulta molto utile anche ai più esperti. E’ suddiviso in tre parti: “Tessera Sport” per gli allenamenti, “Licenza Velocità” e “Licenza Fuoristrada” per l’attività agonistica. Il partecipante può scegliere visionare esclusivamente il video di proprio interesse o, ancora meglio, tutti i contenuti.

Alla fine del percorso scelto è raccomandato il completamento del test di verifica relativo alla licenza o alla tessera scelta. Il test a risposta multipla può essere ripetuto più volte fino all’ottenimento del risultato massimo che è significativo di un adeguato apprendimento dei corretti comportamenti e delle norme previste per ciascuna specialità.

Il Percorso Prima Licenza è facoltativo, ma è vivamente consigliato a tutti coloro che praticano il nostro sport. Per accedere al corso è sufficiente entrare nell’apposita piattaforma (disponibile cliccando qui) con le credenziali ottenute in fase di registrazione su MyFMI (a cui è possibile registrarsi cliccando qui).

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo progetto, a cui abbiamo lavorato a lungo e con grande dedizione. Mi auguro che molti Tesserati possano completare il Percorso Formativo Prima Licenza, particolarmente utile ai neofiti ma di massimo interesse anche per i più esperti. La sicurezza dei nostri Tesserati e Licenziati è una assoluta priorità e con questo progetto abbiamo aggiunto un tassello in più alla costruzione di una comunità di appassionati sempre più consapevoli dell’importanza di un comportamento rispettoso dei regolamenti. Ringrazio tutti coloro che sono stati coinvolti nella realizzazione di questo progetto, in particolare i piloti che ci hanno affiancato dando la loro disponibilità per realizzare i contenuti video”.

