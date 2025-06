Un nuovo successo “casalingo” per Movisport

La presenza di spessore ed anche ampia al 44. Rally Appennino Reggiano, nel fine settimana passato, valido per la Coppa Rally di Zona 6 è stata grande festa per la scuderia, che ha conquistato la vittoria assoluta con Tosi-Del Barba e quella tra le scuderie.

Ha dato soddisfazione anche l’impegno di Rudy Michelini al Rally San Martino di Castrozza, terzo impegno della serie IRC, dove il driver di Lucca è finito a ridosso del podio assoluto per un’inezia. Questo fine settimana impegno iridato in Grecia, al Rally Acropolis, con Gryazin, Hoelbling e Trentin.

Reggio Emilia – Tre portacolori nella top ten, vittoria assoluta con Tosi-Del Barba e vittoria tra le scuderie. Eco il valore della gara casalinga per Movisport, che ha di nuovo sbancato il Rally Appennino Reggiano, nel fine settimana scorso.

A Castelnuovo ne’ Monti è stata dunque festa grande, alla 44^ edizione di una gara storica e iconica, che Tosi ha vinto per la seconda volta, un bis dall’anno scorso, confermando il proprio momento di forma. Una gara tirata fino all’ultimo metri cronometrato, dove il driver di Carpineti ha saputo tenere saldi i nervi in una vera e propria battaglia a decimi di secondo contro il rivale Rusce.

Terzo posto finale poi per Ivan Ferrarotti, affiancato da Grimaldi sulla Skoda Fabia RC, con una gara con la quale si è preservato dal prendere rischi, ottimo allenamento comunque in vista per il prossimo suo impegno “tricolore” di Roma tra due settimane e settima piazza assoluta conquistata di forza da Alex Ferrari, con Virgilli alle note, sulla Peugeot 208 Rally4. Il pilota di Felina ha corso sempre all’attacco, ha vinto tra le due ruote motrici e si è sempre inserito nelle posizioni di vertice, anche in questo caso conferma di forza.

Con tutti loro, Movisport ha dunque vinto l’ennesima coppa riservata alle scuderie, che nella gara “di casa” ha assunto un retrogusto molto forte e si sono avute altre ottime performance, come quelle di Marco Severi-Stefano Costi (Peugeot 208 Rally4), quarti di classe e notevoli i podii di Stefano Ferrarini – Cristian Baroni (Renault Clio), al primo posto di R3c e di Davide Incerti – Monica Debbi (Citroen DS3), terzi.

Sfortunato l’attesissimo Davide Medici, con la Fabia RS, fermatosi dopo tre prove per uscita di strada, facendo quindi mancare alla gara una pedina importante. Anche Giuliano Giovani – Giuseppe Aldini (Peugeot 106) e Mirko Gilioli- Amelia Chiodi (Peugeot 106) non hanno purtroppo visto l’arrivo.

“SAN MARTINO” OK PER MICHELINI: QUARTO ASSOLUTO AD UN SOFFIO DAL PODIO

Impegno poi di spessore anche nella serie IRC. Con Tosi assente a San Martino di Castrozza (terza prova in calendario), per disputare il rally casalingo, al via in Trentino c’erano Rudy Michelini e Nicola Angilletta, con la Skoda Fabia RS. Per loro un compito ostico, quello di riprendere terreno, quello perduto soprattutto alla prima uscita dell’Elba a inizio maggio, cercando di dare una sterzata decisa alla stagione dopo il conforto del risultato del “Taro” ed entrare nella top ten assoluta. Un impegno delicato che hanno saputo ben interpretare con la quarta posizione assoluta a soli nove decimi dal podio. Un risultato soddisfacente, valso la conquista del terzo gradino del podio di IRC Challenge, confronto che lo vede ritornare tra i principali interpreti dopo un avvio stagionale condizionato dalla sfortuna. Ha esaltato il secondo miglior tempo “staccato” sui venti chilometri della prova speciale “Manghen” a confermare la “nuova versione”, quella vera, di Michelini e Angilletta, pronti ad un finale di IRC quanto mai scoppiettante.

QUESTO FINE SETTIMANA APPUNTAMENTO IRIDATO IN GRECIA

Saranno i leggendari sterrati della Grecia, del celebre Rally Acropolis, lo scenario che Movisport andrà a “battere” questo fine settimana, settima prova del Mondiale Rally. Tre i portacolori al via, a partire da Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov con la Skoda Fabia Rs, pronto a ribadire la propria forza nella categoria RC2. Al via anche Giovanni Trentin, per quella che sarà la sua quarta partecipazione iridata. il portacolori di ACI Team Italia, supportato come di consueto da Movisport, tornerà a calcare la scena mondiale in uno degli appuntamenti più blasonati della serie dove il giovanissimo driver di Montebelluna, al volante della Skoda Fabia RS Rally2 di Delta Rally, tornerà a far coppia con il plurititolato Pietro Elia Ometto. Pronto a fare i conti con gli sterrati della Grecia, sempre molto ostici, proseguirà quindi al meglio il proprio percorso di apprendistato.

In gara anche il veronese Luca Hoelbling, innamorato delle strade bianche nella terra degli Dei, gara che correrà con la Skoda Fabia RS Rally2 ed affiancato da Federico Fiorini con l’esemplare della vettura boema di Munaretto.

In foto: GRYAZIN (ph MGR IMAGES)

