Un oro e due argenti per il Para Climbing mondiale a Innsbruck

Due giornate di intense emozioni per il team azzurro a Innsbruck, che, con Nadia Bredice, Lucia Capovilla e Fiamma Cocchi, è salito sul podio 3 volte nelle finali di Coppa del Mondo Para Climbing al Kletterzentrum di Innsbruck.

Sono stati 4 gli atleti italiani che in qualifica hanno strappato il pass per le finali. Nadia Bredice, con la guida blind Sonia Cipriani, si è confermata una certezza dorata per la Nazionale FASI. In qualifica si è classificata 1ª, a pari merito con la slovena Glusic, accedendo così alla finale dalla porta principale. In finale ha poi conquistato un fantastico oro, bissando il risultato di Salt Lake City. L’atleta senese, con il consueto self control e l’incrollabile determinazione, ha raggiunto la presa 34 distanziando le avversarie: argento per la slovena Glusic e bronzo per la svizzera Laila Grillo.

Nella qualifica della categoria AU2 Lucia Capovilla si è piazzata al 2° posto. In finale ha conquistato una splendida medaglia d’argento, raggiungendo con grinta e resistenza la presa 40, seconda solo all’eterna rivale Piret (che ha agguantato la presa 44). Bronzo all’altra transalpina Tetaz (25+). La scalatrice veneziana, trapiantata arcense, è riuscita nell’impresa di bissare l’ottimo risultato della tappa americana, mettendo così in bacheca il secondo argento in Coppa del Mondo 2025 e raccogliendo preziosi punti nel ranking.

Ma le emozioni non sono finite qua: nella categoria AL2 è arrivato un memorabile argento anche per la fiorentina Fiamma Cocchi, al suo primo titolo in Coppa del Mondo.

In qualifica si è posizionata al 2° posto, ottenendo il pass per la finale a tre. In finale ha sfoderato una tecnica e una grazia tenace con cui ha raggiunto il movimento 33+, seconda solo alla francese Jarrige (41+). Bronzo per la giapponese Watanabe (24+).

Nella categoria B1 Simone Salvagnin, con la guida Alessandro Biggi, purtroppo non è riuscito ad agguantare il podio e si è classificato in 4° posizione. Oro per il giapponese Aita, argento per lo spagnolo Aguilar Amoedo, bronzo per il francese Moineau.

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo Paraclimbing sarà ad ottobre a Laval, ma prima di allora il grande attesissimo appuntamento è quello dei Mondiali, dal 20 al 25 settembre in Corea.

Link per visionare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1463/

Link per rivedere la gara: https://www.youtube.com/watch?v=S6Nul2bkfzw

Com. Stam. + foto FASI

FOTO FASI