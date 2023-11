Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 Giovedì 16 novembre – ore 18 Antonino Cangemi presenta Un paradiso popolato da diavoli (Dario Flaccovio editore) insieme a Gaetano Basile e Mario Azzolini

“Un libro che sorprende nei suoi itinerari, nel caleidoscopio di nomi, scrittori, artisti vari – siciliani e non, o quasi. Un vortice di geografie e storie dentro la Sicilia, dalla Sicilia al mondo, da qui ancora alla Sicilia: e al suo mito, a quanto muta per tornare sempre uguale, in una terra dove dimorano gli dèi ma anche i demoni della Storia. L’antica madre di Savinio unisce Goethe e D’Arrigo. L’età divina delle origini Freud e Jünger. L’impulso erotico fa dialogare Lawrence e Brancati. L’insieme di passioni, contrasti, di humus fertile e suolo accecato, pulsa in De Amicis, Ibn Jubayr e Verga. Lo sdegno di Cicerone contro Verre scorre in Dolci, su su fino a Falcone e Borsellino. La Sicilia: Sole-Terra che irradia di sé e si fa irradiare.” Così Daniela Marcheschi condensa sapientemente i contenuti di Un paradiso popolato da diavoli. La Sicilia negli occhi degli altri di Antonino Cangemi. Queste pagine ripercorrono la storia – dai tempi dell’antica Grecia alla seconda metà del Novecento – e accompagnano il lettore in un intrigante viaggio in una Sicilia vista con sguardo diverso da letterati, artisti, studiosi che non sono nati nell’Isola, ma l’hanno visitata: da Platone a Pasolini, passando per Caravaggio, Goethe, Maupassant, Freud, senza dimenticare principi dello spettacolo come Totò. Gli occhi curiosi dei poeti s’incontrano con quelli esploratori degli intellettuali in una Sicilia che seduce e respinge, bella e maledetta, cara agli dèi e tentata dai diavoli. Antonino Cangemi ci racconta i diversi approcci dei non isolani con la Sicilia in modo discorsivo e accattivante ma con scrupolosa attenzione alle fonti di ricerca e nelle sue pagine descrive una Sicilia dalle mille sfaccettature tutta da scoprire, per chi vi vive e chi non vi vive.

Antonino Cangemi. Dirigente alla Regione Siciliana, collabora alle pagine culturali del Giornale di Sicilia e de La ragione. Con Dario Flaccovio ha pubblicato Siculospremuta nel 2011 e D’amore in Sicilia nel 2015.

