Un partenariato pubblico privato per completare e gestire il nuovo cimitero di Marsala

Il sindaco Grillo: “Restituiamo dignità e sicurezza a un’opera incompiuta da oltre 25 anni” Le parti del Cimitero di Cutusio, nel versante nord di Marsala, edificate nel 1996, necessitano di una radicale ristrutturazione a causa di numerosi atti vandalici e furti, nonchè del naturale deterioramento per mancata manutenzione.

Di quel 1° stralcio di lavori appaltati – per un importo di circa 4 miliardi delle vecchie lire – se ancora resiste la strada di accesso, l’area a parcheggio e il muro di recinzione, poco resta del corpo di fabbrica destinato ai “servizi cimiteriali”, della pavimentazione di alcuni viali interni e dell’impianto di pubblica illuminazione. Il sindaco Massimo Grillo: “Un’incompiuta che pesa sul bilancio comunale e per la quale ho disposto di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici privati che intendono completare e gestire il Cimitero di contrada Cutusio. Insomma, una forma di cooperazione tra pubblico e privato, con l’obiettivo di attrarre investimenti che possa recuperare e valorizzare un’opera pubblica soggetta ad atti vandalici da oltre 25 anni. Rivolgo un plauso alla dirigente Rosa Gandolfo per avere dato seguito a questo primo Project Financing di Marsala che, in tempi brevi, consentirà la disponibilità di nuovi loculi cimiteriali, di nuovi spazi per inumazioni e di aree da concedere per l’edificazione di cappelle gentilizie, nonché offrire la possibilità di erogare di nuovi servizi”. In tal senso, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, approvato dal Consiglio comunale, è stato anche previsto che nel Cimitero potrà realizzarsi un impianto di cremazione per i defunti e di un’area cimiteriale da destinare agli animali di affezione. Il partenariato pubblico mediante “Finanza di Progetto”, per l’Assessorato ai Lavori Pubblici – diretto da Ivan Gerardi – rappresenta la migliore soluzione per poter procedere alla realizzazione e alla contestuale gestione del Cimitero, con elevati standard di qualità ed efficienza per un’opera così rilevante che si sviluppa su circa 15 ettari. A firma del geom. Fabrizio Giacomarro – Responsabile unico del progetto nominato dalla dirigente Rosa Gandolfo – è stato redatto l’Avviso Pubblico di avvio della procedura di partenariato pubblico privato, online alla pagina istituzionale https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/manifestazione-di-interesse-per-completamento-e-gestione-cimitero-c-da-cutusio-mrasala. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il prossimo 13 gennaio.

CS