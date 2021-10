Dal 1° ottobre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “UN PO’” (BIT Records), nuovo singolo di GIOIA.

UN PO’”, ultimo brano di GIOIA, parla di una ragazza innamorata al punto che smania per avere le attenzioni dell’altra persona che, però, non ricambia questo sentimento. Il mood del pezzo è a tratti ironico ed evidenzia come a volte l’amore può farci umiliare, accecandoci e facendoci dimenticare delle cose davvero importanti. Il senso della canzone è che ognuno di noi dovrebbe bastare a se stesso per trovare un proprio equilibrio e un senso di realizzazione nella vita.

«In ogni mia canzone mi piace raccontare una storia. Alcune sono autobiografiche, altre per niente, altre ancora contengono sprazzi della mia vita – spiega l’artista – In questo caso, ho scritto “Un po’” pensando a una persona che non viene del tutto corrisposta nei sentimenti e cerca disperatamente attenzioni da parte dell’altro, anche annullando se stessa, dipendendo da un amore che non esiste. Direi che è capitato a tutti di vivere una situazione del genere. Anche questo è amore».

Biografia

Gioia Precisano nasce nel 1988 ad Ischia, isola campana. Sin da bambina ha sempre amato scrivere e inventare melodie. Quasi totalmente da autodidatta si è avvicinata alla chitarra e poi all’ukulele con i quali ha composto diverse canzoni, autrice di musica e testi. Si guadagna da vivere come cantante nel contesto musicale della sua isola. Ha militato in diverse band. Il suo riferimento musicale è sempre stato il cantautorato italiano. Le sue canzoni sono rimaste nel cassetto per tanti anni fino all’incontro con Massimo Buonomo della VaDeMa Music, divenuto il suo agente e Stefano Di Meglio il suo producer musicale. A maggio 2021 è uscito il suo primo singolo “Fratelli” e la bonus track “Mean girl” per l’etichetta BIT Records; il nuovo singolo “Un po’“, sempre per l’etichetta BIT Records, è disponibile in radio e in digitale dal 1° ottobre.

