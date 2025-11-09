Un podio e tante emozioni per DL Racing nel gran finale Lamborghini

Al Misano World Circuit il team milanese è stato protagonista dell’ultimo round del Super Trofeo 2025 e delle Finali Mondiali con ben cinque Huracan ST Evo2 al via: in classe Pro-Am Segù-Locanto accarezzano l’impresa, mentre in LC l’exploit riesce a Turzo per la seconda volta di fila

Misano Adriatico (RN), 9 novembre 2025. Si è concluso tra un podio, intense emozioni e un grande lavoro di squadra il 2025 di DL Racing nel Lamborghini Super Trofeo. In una settimana “extra-large” che al Misano World Circuit ha ospitato l’ultimo round stagionale e le Finali Mondiali il team milanese è stato protagonista in pista e nel paddock con ben cinque Huracan ST Evo2 (la squadra più rappresentata) e attraverso la partnership con un marchio leader del fitness come Lacertosus, che ha allestito uno spazio adibito a palestra e colorato in livrea ufficiale la “Lambo” numero 72 affidata a Luca Segù e a Diego Locanto gestita tecnicamente da HC. Il 25enne pilota comasco e il fondatore di DL Racing erano iscritti in Pro-Am, categoria nella quale erano già saliti sul podio nella tappa di Monza. L’exploit non è riuscito a Misano, ma l’equipaggio non ha goduto di particolare fortuna sia nel Super Trofeo sia nelle Finali Mondiali. Segù-Locanto in gara 1 del monomarca hanno concluso sesti, mentre in gara 2 hanno effettivamente tagliato il traguardo in terza posizione, ma una penalità per track limits li ha fatti scivolare giù dal podio, concludendo comunque in top-5. Nelle Finali, invece, Segù stava dominando gara 1, poi è arrivato un ottavo posto, mentre in gara 2 l’equipaggio ha concluso la stagione rimontando fino al sesto posto.

Il podio è arrivato fra il poker di Lamborghini schierate in classe LC, in questo caso con la collaborazione tecnica di Krypton Motorsport. Il merito va al gentleman driver pugliese Francesco Turzo. Non particolarmente fortunato nelle Finali Mondiali, nelle quali ha ottenuto solo un ottavo posto, Turzo ha brillato nel Super Trofeo grazie al terzo posto centrato in gara 1 (secondo podio consecutivo dopo quello di Barcellona) e alla top-5 di gara 2. Due sesti posti nel Super Trofeo e un settimo e ottavo nelle World Finals è invece il bottino conquistato dall’equipaggio formato dai due piloti di Hong Kong Chan Chi Chung e Ka Hing Tse. Proprio al cospetto dell’agguerrita concorrenza delle Finali Mondiali è arrivato invece il miglior risultato di Philip Tang nella quattro-giorni di Misano: il driver asiatico, anche lui di Hong Kong, ha centrato il quarto posto in gara 1 (poi in gara 2 è stato centrato da un’altra vettura e si è dovuto ritirare), mentre nel Super Trofeo ha concluso ottavo in gara 2 conservando la top-10 in campionato (nel quale era salito sul podio al Nurburgring). Da par suo, per il gentlaman driver veneto Cristian Bortolato il “best” dell’evento resta il nono posto anche nel suo caso ottenuto in gara 1 delle Finali Mondiali.

Il team principal e pilota Diego Locanto dichiara: “Abbiamo centrato un bel podio nel Super Trofeo e tanti buoni piazzamenti pur nel contesto più competitivo e con maggior concorrenza della stagione, nel quale fra l’altro eravamo il team più numeroso con ben cinque vetture al via. Aldilà dei risultati, siamo andati molto bene nel lavoro di squadra e abbiamo anche sfiorato il podio sempre con Turzo in gara 1 delle Finali Mondiali: ci è sfuggito solo per una sfortunata circostanza, ma siamo stati in lotta anche con gli altri portacolori. E soprattutto eravamo messi molto bene nella Pro-Am con Segù che al cambio pilota mi ha lasciato la Lamborghini nettamente in testa. Purtroppo poi io ho avuto difficoltà ad adattarmi alle gomme utilizzate in questo contesto e purtroppo ho pesato sulla grande performance sia di Luca sia del team. Non mi era mai capitato, soprattutto quest’anno, in una stagione nella quale siamo sempre stati veloci e abbiamo vinto anche il Campionato Italiano. In ogni caso anche nelle Finali Mondiali abbiamo ribadito che le nostre auto possono stare ai vertici in qualsiasi categoria e ciò dimostra che la squadra è sempre al top. Sottolineo la continua crescita, vista anche a Misano, dei nostri piloti della classe LC, tutti all’esordio in un contesto internazionale e così ambìto. Il team gli ha dato stabilità optando per dei setup calibrati che gli hanno permesso di migliorarsi e spingere. Non era facile con degli AM alle prime esperienze e in un contesto tecnico di tale valore. Sono arrivati fino al podio in una categoria con 15 vetture e la missione è compiuta. E’ stata una stagione ancor più impegnativa proprio per tutto il lavoro con il quale abbiamo dovuto affiancare questi ragazzi, ma anche quest’anno nel Super Trofeo ci siamo tolti delle soddisfazioni e ci resta una sensazione positiva in vista della pianificazione del prossimo futuro”.



Com. Stam. + foto