Palermo – Una doppia iniziativa culturale che vedrà protagoniste le due regioni più meridionali d’Italia. In programma una grande manifestazione che si svolgerà su due tappe, una in Calabria che avrà luogo sabato 18 settembre alle ore 18 in Piazza Italia a Taurianova, e un secondo appuntamento a Taormina, domenica 26 settembre.

Gli incontri avranno come tema quello di una comune visione, a partire dalla cultura greca e da una progettualità culturale che vede Calabria e Sicilia insieme per uno sviluppo possibile, proprio a partire dai temi della cultura e dalla valorizzazione dell’identità.

L’iniziativa – fortemente voluta dal Presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì e dall’assessore ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Alberto Samonà – è stata programmata nel corso di un incontro che si è tenuto nel mese di maggio a Roma.

Il progetto, coordinato per la Calabria dall’archeologa Mariangela Preta, e per la Sicilia dalla professoressa Fulvia Toscano, vedrà alcune tematiche comuni affrontate da esperti del settore opportunamente coinvolti: in particolar modo si mirerà a divulgare e valorizzare la storia e la cultura intese come pluralità, ovvero somma delle storie e delle culture locali, con l’obiettivo di tutelare e trasmettere il valore che hanno per la comunità, sottolineandone, in particolare, la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo dei territori.

«Quella che sarà messa in campo con questi appuntamenti – sottolineano il presidente Spirlì e l’assessore Samonà – è un’azione sinergica che è volta a costruire un ponte culturale fra le nostre due regioni nel nome di una comune visione mediterranea, grazie alla quale lo Stretto diventa un punto di incontro e non di divisione: una relazione privilegiata che pone al centro alcuni importanti temi, fra cui la comune cultura greca, la valorizzazione dei piccoli borghi, la nostra storia e l’identità dei luoghi».

Il primo appuntamento vedrà relatori il Sottosegretario del Ministero alla Cultura Lucia Borgonzoni che ha ben accolto l’iniziativa, il Presidente della Regione Calabria Nino Spirlì, l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, il direttore generale del dipartimento agricoltura della Calabria Giacomo Giovinazzo, l’archeologa e referente del progetto per la Calabria Mariangela Preta, il direttore del museo della lingua greco-calabra “G.Rohlfs” Pasquale Faenza, il consigliere comunale con delega alla cultura del comune di Caraffa, Serena Notaro. Modererà l’evento la giornalista Teresa Cosmano.

