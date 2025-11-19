Un protocollo d’intesa fra ANCI Sicilia e Coresi – AIAS ETS per rendere i musei comunali più accessibili e inclusivi
L’Associazione dei Comuni Siciliani – ANCI Sicilia, rappresentata dal Presidente Paolo Amenta, e il Comitato Regionale della Sicilia per le Sezioni AIAS (CORESI – AIAS ETS), guidato dal Presidente Armando Sorbello, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa volto a favorire l’accesso ai musei comunali da parte di persone con disabilità o fragilità seguite dai centri AIAS, dai loro consorzi e fondazioni.
L’accordo si inserisce nell’ambito della Rete dei Musei Comunali della Sicilia, progetto promosso da ANCI Sicilia che coinvolge oltre 100 Comuni e 200 musei, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del territorio e promuovere la cultura come strumento di inclusione, partecipazione e coesione sociale.
CORESI – AIAS ETS, attivo in tutta la regione attraverso le sedi AIAS, svolge da anni attività di assistenza, riabilitazione e integrazione sociale rivolte a persone con varie forme di disabilità e fragilità, utilizzando anche percorsi culturali ed educativi come parte dei processi di cura.
Un impegno condiviso per la prescrizione sociale e l’inclusione culturale
Le due organizzazioni riconoscono il valore della prescrizione sociale, ovvero l’inserimento di attività culturali – come visite a musei, teatri o biblioteche – nei percorsi di cura, quale strumento di benessere e riabilitazione.
Il Protocollo mira a creare un vero e proprio programma regionale di visite guidate inclusive, a migliorare l’accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale dei musei e a rafforzare le competenze del personale attraverso azioni di formazione dedicate.
Gli impegni delle parti
ANCI Sicilia si impegna a:
- promuovere l’adesione dei Comuni della Rete dei Musei Comunali all’iniziativa;
- supportare l’organizzazione di visite guidate inclusive;
- favorire l’adozione di una segnaletica museale accessibile e uniforme;
- diffondere buone pratiche di inclusione culturale.
CORESI – AIAS ETS si impegna a:
- individuare i beneficiari e coordinarsi con le strutture locali;
- partecipare alla progettazione delle visite accompagnando gli utenti con operatori qualificati;
- contribuire alla definizione di linee guida per l’accessibilità museale;
- mettere a disposizione il proprio know-how in materia di inclusione.
Azioni comuni
Tra le attività congiunte previste:
- un programma regionale di visite guidate nei musei aderenti;
- iniziative di formazione e sensibilizzazione per il personale museale;
- una mappatura dei musei accessibili, pubblicata sul sito della Rete;
- campagne di comunicazione per promuovere la cultura dell’accessibilità.
“Si tratta – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani – di un ulteriore passo avanti verso musei sempre più aperti a tutti. Con questo accordo vogliamo ribadire l’impegno della nostra Associazione a costruire una Sicilia più inclusiva, in cui i musei diventino luoghi di accoglienza, crescita e partecipazione per tutte le persone, indipendentemente dalle loro fragilità. Per questi motivi ci attiveremo per raccogliere le candidature di tutti i musei che vorranno essere coinvolti in questa iniziativa”.
“Con ANCI Sicilia – spiega Armando Sorbello – avviamo un percorso condiviso che pone al centro la dignità della persona e il diritto universale alla cultura come dimensione essenziale del benessere e della partecipazione sociale. CORESI – AIAS ETS rinnova oggi il proprio impegno affinché i musei comunali diventino luoghi realmente aperti, accoglienti e accessibili, capaci di valorizzare la storia e l’identità dei nostri territori e, insieme, di includere coloro che vivono condizioni di fragilità.
Questo accordo non è soltanto un atto formale, ma un passo concreto verso una Sicilia più giusta, più attenta e più vicina alle persone che ogni giorno ci affidano le loro storie e il loro cammino di cura”.
