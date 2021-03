“Un raggio di sole per le donne più sole”: è questo lo slogan dell’iniziativa messa in campo da Federfiori Confcommercio, in collaborazione con i sindacati provinciali, Cometa Federfiori e l’Unione Induisti Italiani, in occasione della Festa delle Donne che si celebra l’8 marzo.

Domenica 7 marzo, di mattina, verranno donate le gerbere gialle alle donne ospiti di numerose residenze sanitarie assistite su tutto il territorio nazionale. È un simbolico contributo di solidarietà che i fioristi vogliono dedicare alle donne, scegliendo tra le categorie più fragili, come era già successo alcuni mesi fa in occasione della giornata nzionale contro la violenza sulle donne.

Anche a Palermo e provincia aderiranno all’iniziativa numerosi fioristi che hanno già predisposto un lungo elenco di residenze assistite alle quali far pervenire l’omaggio floreale. I negozi che hanno dato la loro adesione saranno riconoscibili dalla locandina esposta nelle vetrine dei propri punti vendita.

“I nostri fioristi – commenta Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio – non perdono occasione per manifestare la propria sensibilità nei confronti delle donne ricoverate. Un piccolo pensiero che rappresenta un prezioso segnale di affetto e di augurio a tutte coloro che non hanno la possibilità di condividere le proprie sofferenze con il sostegno degli affetti più cari”.

“Siamo per definizione una categoria “romantica” – spiega Gioacchino Vitale, presidente di Federfiori Confcommercio Palermo – e non vogliamo perdere l’occasione per mostrare la nostra vicinanza al gentil sesso. Volendo giocare con i simboli e con le parole diciamo che la gerbera gialla sta a simboleggiare il colore e il calore del sole. Un gesto di attenzione in un momento particolarmente difficile a causa della pandemia”.

Hanno già aderito all’iniziativa le Rsa “Villa Primavera” di via Uditore, 25 – Palermo; via Bernardo Serio, 4 – Palermo; via Bernini, 28 – Palermo; contrada Pipitone – Polizzi Generosa; le Rsa “Il Tulipano” di Via Giovanni Bonanno, 74 – Palermo; Via Leonardo da Vinci, 30 – Palermo; la Casa di Riposo “Monsignor Cataldo Naro” di via Case Stazione, 36 – Altofonte; la Rsa “Regina Mundi” di via Einaudi, 43 – Finale di Pollina; la Rsa “Buon Pastore” di via Riserva Reale, 7 – Palermo; la Rsa “SS. Salvatore” di via Altarello, 2/I – Palermo.

