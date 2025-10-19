Un sabato da grandi sfide al Rally Terra Sarda: Emil Lindholm guida la classifica assoluta dopo tre prove speciali

Il pilota finlandese, sulla Skoda Fabia RS schierata dal team Miele Racing, archivia la prima giornata dell’appuntamento valido per il TER Series e la Coppa Rally di Zona 10 al vertice, con poco meno di nove secondi sul diretto avversario, il neozelandese Hayden Paddon.

Tortolì. Non ha disatteso le aspettative, il primo giorno di gara del 13° Rally Terra Sarda, appuntamento valido per il TER Series, per il TER – Tour European Rally, per il TER Historic e per la Coppa Rally di Zona 10. La giornata si è aperta con grande partecipazione alla cerimonia di partenza sul palco di Via Monsignor Virgilio a Tortolì, punto di riferimento dell’intero evento. Nel corso della prima tappa si sono disputate tre prove speciali, che hanno subito acceso la bagarre tra i big, regalando emozioni e spettacolo lungo i tratti cronometrati. A guidare la classifica è il finlandese Emil Lindholm, pilota proveniente dal circus mondiale del WRC-2. Al volante della Skoda Fabia RS schierata dal team Miele Racing, il driver affiancato da Reeta Hamalainen è riuscito a prevalere su due prove speciali, lasciando il primato nel secondo tratto cronometrato al diretto avversario, il campione del FIA European Rally Championship Hayden Paddon. Il neozelandese, sulla Hyundai i20 N Rally2 affidatagli da Friulmotor e condivisa con Jared Hudson, interpreterà la seconda giornata di gara cercando di colmare il gap dal leader Lindholm, quantificato in otto secondi ed otto decimi per un problema accusato al motore. Terza posizione provvisoria per il leader della Coppa Rally di Zona 10 Andrea Pisano su Skoda Fabia Rally2 del team Colombi, felice del confronto con i due driver internazionali. Appena fuori dal podio Marino Gessa – sempre su Skoda Fabia Rally2 – suo diretto avversario per il titolo CRZ, penalizzato da una scelta di gomme non ottimale che gli è costata secondi preziosi nelle battute iniziali. In quinta posizione si fa invece notare Valentino Ledda su Renault Clio Rally3, giovane talento dell’ACI Team Italia, alla sua quarta esperienza su asfalto: per lui un avvio positivo soddisfatto dal feeling con la vettura e la buona stesura di note.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle autorità locali e regionali, presenti alla partenza della gara, che hanno sottolineato l’importanza dell’evento per la promozione del territorio. Presente anche nella giornata odierna Stefano Piano, segretario dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna: “È un’ottima opportunità per la Sardegna, in particolare per l’Ogliastra, grazie alla collaborazione di tutti i sindaci che hanno messo a disposizione il loro territorio per ospitare questa edizione del Rally Terra Sarda. Questa manifestazione avrà un impatto significativo sul territorio, ma l’aspetto promozionale, a mio avviso, credo che non abbia pari rispetto ad altre iniziative promozionali per la nostra isola. Promuovere la cultura locale è fondamentale, poiché gli eventi collaterali organizzati dalla Scuderia Porto Cervo Racing servono a valorizzare le peculiarità del territorio. Questi eventi mettono in risalto le tradizioni popolari e tutte le attività legate all’artigianato artistico sardo. È un’ottima iniziativa, e desidero esprimere nuovamente i miei complimenti alla Porto Cervo Racing per aver interpretato al meglio il bando promosso dalla Regione Sardegna. L’unione tra attività sportive e turismo rappresenta due segmenti che si integrano perfettamente, contribuendo così a promuovere l’isola in tutto il mondo”.

Entusiasta anche Mauro Atzei, presidente di Porto Cervo Racing e organizzatore dell’evento: “Le prove speciali sono spettacolari; ogni pilota che le ha viste ha detto che sono incredibili, un territorio che merita. Siamo nella patria dei centenari, un’isola nell’isola: l’Ogliastra è meravigliosa, ricca di emozioni, sensazioni e sapori, qualcosa di davvero unico. L’Ogliastra è un luogo straordinario, affascinante e, soprattutto, con un pubblico numeroso; tanta gente desidera assistere al rally, ai campioni, per vivere un’esperienza speciale. I piloti del TER provengono da ogni parte del mondo, e i talentuosi piloti locali sono molto competitivi. È un evento particolare e il territorio, senza dubbio, merita questa attenzione. Grazie all’Ogliastra, a tutti i Comuni e alla Regione Sardegna, perché l’Ogliastra è veramente qualcosa di speciale”.

Un pubblico numeroso ha fatto da cornice all’ingresso nel riordinamento notturno degli equipaggi. Domani, domenica 19 ottobre, la gara entrerà nel vivo con una seconda tappa composta da quattro prove speciali da ripetere due volte, per un totale di otto tratti cronometrati. Dopo l’assistenza di 30 minuti prevista alle ore 09:03, gli equipaggi affronteranno le impegnative “Uliveti d’Ogliastra – Gimar” (12,92 km) e “I Ciliegi – Ulestri” (9,82 km), con un riordinamento previsto ancora una volta a Tortolì.

La manifestazione si concluderà con la cerimonia di arrivo e premiazione in programma alle ore 14:30 sul palco di Via Monsignor Virgilio, dove verrà incoronato il vincitore di questa appassionante edizione del Rally Terra Sarda.

Classifica provvisoria dopo tre prove speciali: 1. Lindholm-Hamalainen (Skoda Fabia Rally2) in 17’52”9; 2. Paddon-Hudson (Hyundai i20N Rally2) a 8”8; 3. Pisano-Musselli (Skoda Fabia Rally2) a 42”6; 4. Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Rally2) a 1’01”5; 5. Ledda-Mele (Renault Clio Rally3) a 1’12”6; 6. Siddi-Maccioni (Skoda Fabia Rally2) a 1’12”7; 7. Galeani-Dini (Hyundai i20N Rally2) a 1’30”4; 8. Cocco-Deiana (Skoda Fabia Rally2) a 1’30”5; 9. Murgia-Porcu (Peugeot 208 Rally4) a 1’57”; 10. Farci-Salis (Skoda Fabia Evo Rally2) a 2’09”5.

Storico: 1. Morgani-Scilef (Renault 5 GTT) in 19’03”3; 2. Pischedda G.-Pischedda D. (Opel Ascona) a 53”4.

