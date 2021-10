Oltre 50 le imbarcazioni a vela d’epoca, classiche e tradizionali attese presso le banchine del porto di Viareggio in occasione della sedicesima edizione del Raduno Vele Storiche Viareggio, organizzato dal 14 al 17 ottobre 2021 dall’omonima associazione con il Club Nautico Versilia.

Tre le regate previste. In banchina sarà possibile scoprire la storia degli scafi intervenuti, costruiti tra i primi anni del Novecento e gli anni Duemila. Regina dell’evento Lo Spray, recente restauro del cantiere viareggino Del Carlo, che festeggerà 60 anni dal varo. Come in passato non mancheranno le barche storiche della Marina Militare e tra queste Chaplin del 1974, a disposizione del Presidente della Repubblica.

UN SECOLO DI STORIA DELLA VELA

Sono oltre 50 le imbarcazioni a vela d’epoca, classiche e tradizionali iscritte alla sedicesima edizione del raduno Vele Storiche Viareggio, in programma dal 14 al 17 ottobre 2021 presso le banchine del Club Nautico Versilia (www.clubnauticoversilia.it), co-organizzatore dell’evento insieme all’Associazione Vele Storiche Viareggio (www.velestoricheviareggio.org). A partire dai primi anni del Novecento ogni decennio sarà rappresentato da una o più imbarcazioni che costituiranno uno straordinario museo galleggiante della storia della vela, visitabile da chiunque desidererà recarsi a Viareggio in quelle giornate. La più antica sarà Onkel Adolph, costruita in Germania nel 1907 e vincitrice in quell’anno della prima One Ton Cup, mentre la più recente sarà Sira del 2018, replica in legno del Vertue, mitico scafo per la crociera d’altura progettato nel 1936 dall’architetto navale inglese Laurent Giles.

LO SPRAY FESTEGGIA 60 ANNI

Tra le barche più grandi presenti a Viareggio figurano il 23,50 metri Patience del 1931, che festeggerà 90 anni dal varo, e il 23 metri Capitan Lipari del 1947. Ma la vera regina del raduno 2021 sarà Lo Spray del 1961, dipinto sulla locandina ufficiale realizzata dall’acquerellista Emanuela Tenti. Si tratta di un motorsailer armato a ketch Marconi progettato da Franco Anselmi Boretti derivato dalle navette scozzesi degli anni Trenta, appena uscito dal cantiere viareggino Del Carlo dopo un restauro durato tre anni. Sabato sera, per festeggiare i 60 anni dal varo, gli armatori offriranno un aperitivo/cena in banchina a tutti gli equipaggi.

LA CLASSE 5.50, LA MARINA MILITARE E LE VISITE AI RESTAURI DI BARCHE

Non mancherà una flotta di scafi della ex classe olimpica dei 5.50 Metri S.I. (Stazza Internazionale), nata nel 1949 e prodotta in circa 800 scafi nel mondo, che si sfideranno su un campo di regata a loro riservato. Di questa classe fa parte Grifone del 1963 della Marina Militare, vincitrice nel 1965 a Napoli del Campionato del Mondo di classe con a bordo l’eroe della vela italiana Agostino Straulino. La Marina schiererà anche la neo restaurata Penelope, costruita nel 1966 presso l’Arsenale della Marina Militare della Spezia su progetto di Sparkman & Stephens, e il 16 metri Chaplin del 1974, donata nel 2008 dalla famiglia Novi alla Marina. Da qualche stagione, nel periodo estivo, questo cutter bermudiano viene messo a disposizione del Presidente della Repubblica per qualche giorno di vacanza in Sardegna. Dopo la regata di sabato pomeriggio gli equipaggi visiteranno i restauri in corso presso il Cantiere Francesco Del Carlo, che insieme ad altre realtà locali come il Cantiere Pezzini e il Cantiere Checchi continuano a mantenere elevata la fama dell’eccellenza artigianale nella nautica tradizionale. Tra le barche ai lavori anche il motoryacht d’epoca di 25 metri Portola del 1928, famoso perché a bordo furono girate le scene del celebre film A qualcuno piace caldo con Marilyn Monroe e Tony Curtis.

IL PROGRAMMA DEL XVI RADUNO VELE STORICHE VIAREGGIO

Giovedì 14 ottobre 2021

Arrivo imbarcazioni

Ore 18: aperitivo di benvenuto c/o Club Nautico Versilia

Venerdì 15 ottobre 2021

Ore 9,30: apertura manifestazione, briefing, previsioni per la giornata a cura di Lamma Meteo

Ore 11: uscita imbarcazioni, regate

Ore 18: presentazione c/o Club Nautico Versilia del libro “Prezzemolo e vecchi nervetti” di Davide Besana

Ore 20: cena servita a bordo per ogni imbarcazione

Sabato 16 ottobre 2021

Ore 10: briefing, previsioni per la giornata a cura di Lamma Meteo

Ore 11: uscita imbarcazioni, regate

Ore 17: visita ai restauri del Cantiere del Carlo e, a seguire, incontro sul tema “La corrosione galvanica”

Ore 20: aperitivo/cena di festeggiamento per i 60 anni de “Lo Spray” offerto dagli armatori

Domenica 17 ottobre 2021

Ore 11: uscita imbarcazioni, regate

Ore 16,30: premiazione e chiusura della manifestazione

La sede del Club Nautico Versilia ospiterà un’importante rassegna di opere del pittore viareggino Alfredo Catarsini (1899-1993), a cura e per gentile concessione della Fondazione Alfredo Catarsini 1899, una mostra della pittrice acquerellista genovese Emanuela Tenti e del fotografo Marco Trainotti. Sarà possibile candidarsi a seguire le regate dal mare a bordo della goletta Pandora dell’associazione “Vela Tradizionale”, che a Viareggio imbarcherà i ragazzi disabili del CTE Centro Terapie Educative di Rignano sull’Arno, in provincia di Firenze.

L’ASSOCIAZIONE VELE STORICHE VIAREGGIO

L’Associazione Vele Storiche Viareggio riunisce armatori, navigatori e appassionati ed è stata fondata l’8 ottobre 2005 presso l’omonima città toscana con l’obiettivo di valorizzare e promuovere lo spirito e la tradizione dello yachting d’epoca e storico e del patrimonio culturale che queste imbarcazioni rappresentano. Attualmente il suo consiglio direttivo è guidato da Gianni Fernandes, presidente dal 2015, Enrico Zaccagni, Commodoro e responsabile dell’archivio storico dell’associazione, Riccardo Valeriani, vice-presidente e responsabile della logistica e dal segretario Andrea Viggiano.

IL CLUB NAUTICO VERSILIA

Il Club Nautico Versilia, forte di un passato illustre e determinato ad avere un futuro ancora più prestigioso, è stato fondato nel 1957. Grazie anche alle molteplici iniziative sportive, culturali e sociali, alla sinergia tutt’ora immutata con la Capitaneria di Porto e la Marina Militare, alla sede prestigiosa e strategicamente posizionata, il CNV si è affermato in breve tempo a livello nazionale ed internazionale divenendo un punto di riferimento per la città di Viareggio e la Versilia. L’attuale Consiglio Direttivo punta a dare sempre più slancio al Club valorizzando la tradizione nautica e lo sport, promuovendo il territorio e il rispetto per il mare, rivolgendo una grande attenzione ai giovani e alle Scuole, e organizzando importanti competizioni sportive, eventi glamour e manifestazioni ricche di fascino come il Raduno Vele Storiche Viareggio.

