Un successo il K9 Beach Mantrailing ad Eraclea Mare

Terminato con grande successo il K9 Beach Mantrailing ad Eraclea mare che nel fine settimana appena trascorso ha visto la partecipazione di oltre 20 binomi da tutta Italia in particolare dalla Puglia, Marche, Liguria, Veneto.

Il “Missing Profiler” svizzero Ivan Schmidt era presente ad Eraclea per una formazione di due giorni su tecniche di ricerca persone scomparse con l’ausilio di Unità Cinofile di cani molecolari (Mantrailing) in zona marittima.

L’evento organizzato da Mare & Monti Team Cinofilo Genova in collaborazione con la Scuola I Lupi di Longare (Ref. Istruttore Emanuele Righetto) vantava appunto la presenza di istruttori di fama internazionale del calibro dello svizzero Ivan Schmidt, Dog Trainer Professional e K9 Mantrailing Master Instructor (in prima linea nei famosi casi di scomparsa di Yara Gambirasio e le gemelline Sheep in Svizzera), già operativo per la ricerca di persone scomparse, ausiliario di PG e Consulente tecnico in Svizzera, Italia e Francia con una formazione specialistica di psicologia criminale e investigativa nonché di “missing profiling” presso diversi enti di criminologia e scienze forense sia in Svizzera che in Italia coadiuvato dall’istruttore K9 Master Instructor – Virginia Ancona (Italia).

L’esperto di “missing profiling e missing children” – Ivan Schmidt spiega – “è stato estremamente importante alzare l’asticella della qualità formativa, anche alla luce di tanti casi irrisolti o terminati in una tragedia, fornendo ai binomi una forte base di preparazione e una consolidazione in termini di tecniche e tipologie di scenari di scomparsa. L’obiettivo di queste due giornate è stato raggiunto ed era quello quello di permettere ai partecipanti l’accrescimento e il consolidamento della propria formazione nell’ambito della ricerca persone scomparse, soprattutto sulle tecniche di lettura del cane in relazione alla particolarità della scena e della tipologia di terreno (pineta, sabbia, mare). Fondamentale dunque, restare al passo con i nuovi strumenti e tecniche di ricerca”.

Si ringrazia sentitamente la Città di Eraclea e il Comando della Polizia Locale per la concessione degli spazi e relative autorizzazioni ed EPS Eraclea Patrimonio e Servizi e Hotel Centrale Eraclea Mare per il grande supporto logistico.

Ivan Schmidt

