Un successo il workshop di K9 Mantrailing con il “Missing Profiler” Ivan Schmidt

Si é concluso il K9 Mantrailing Evolution, workshop sulle nuove tecniche di ricerca persone scomparse con l’ausilio di Unità Cinofile di cani molecolari (Mantrailing) che ha visto la partecipazione di una ventina di binomi (Unità Cinofile) provenienti da tutta l’Italia.

Nel fine settimana appena trascorso è andato in onda, nella splendida Oasi della Valletta del Silenzio a Vicenza un workshop dedicato alla formazione di ricerca persone con l’ausilio di Unità Cinofile organizzato da Mare & Monti Team Cinofilo Genova in collaborazione con la Scuola I Lupi di Longare (Ref. Istruttore Emanuele Righetto) con il supporto dell’Amministrazione Comunale e vantava la presenza di istruttori di fama internazionale del calibro dello svizzero Ivan Schmidt, Dog Trainer Professional e K9 Mantrailing Master Instructor (in prima linea nei famosi casi di scomparsa di Yara Gambirasio e le gemelline Sheep in Svizzera), già operativo per la ricerca di persone scomparse, ausiliario di PG e Consulente tecnico in Svizzera, Italia e Francia con una formazione specialistica di psicologia criminale e investigativa nonché di “missing profiling” presso diversi enti di criminologia e scienze forense sia in Svizzera che in Italia coadiuvato all’istruttore K9 Master Instructor – Virginia Ancona (Italia).

L’evento formativo in materia di ricerca persone scomparse, ha lo scopo di permettere ai partecipanti provenienti da diverse regioni dell’Italia di apprendere nuove nozioni sulle tecniche di ricerca persone con l’ausilio di unità cinofile in particolare sulle tracce lunghe e invecchiate.

L’esperto di “missing profiling e missing children” – Ivan Schmidt spiega – “è molto importante alzare l’asticella della qualità formativa, anche alla luce di tanti casi irrisolti o terminati in una tragedia, fornendo ai binomi una forte base di preparazione e una consolidazione in termini di tecniche e tipologie di scenari di scomparsa. L’obiettivo di queste due giornate è quello di permettere ai partecipanti l’accrescimento e il consolidamento della propria formazione nell’ambito della ricerca persone scomparse, soprattutto sulle tecniche di lettura del cane in relazione a “Long Trail” (tracce lunghe) e su “Old Cold Trail (tracce invecchiate) l’approccio ai vari scenari e la precisione del lavoro svolto; fondamentale dunque, restare al passo con i nuovi strumenti e tecniche di ricerca.

Si ringrazia in modo particolare il Comune di Vicenza per la gentile concessione degli spazi dell’Oasi della Valletta del Silenzio, La Scuola Cinofila Lupi e Virginia Ancona per l’organizzazione dell’evento e il Best Western Aries Hotel di Vicenza per la calorosa e Pet Friendly ospitalità degli istruttori giunti in terra vicentina per questo evento.

