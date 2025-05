Un tridente all’assalto del Taro

Il secondo atto dell’International Rally Cup porterà in campo Danesi, Ghirardi e Rota, pronti a rilanciare le proprie ambizioni nella serie.

Ranica (BG) – Ancora qualche giorno d’attesa e per i piloti di Rally Sport Evolution sarà servita una ghiotta occasione per rinverdire le proprie ambizioni in un International Rally Cup che metterà sul piatto, tra Sabato e Domenica, il Rally del Taro.

Attualmente settimo nel Trofeo Rally4 Emanuele Danesi, in coppia per l’occasione con Michele Marcucci, andrà a caccia di quel feeling mancato in apertura con la sua Peugeot 208 Rally4.

“Speriamo di non ripetere la situazione dell’Elba” – racconta Danesi – “perchè non siamo mai riusciti ad entrare veramente in gara. Dobbiamo cercare di sfruttare al meglio il mezzo che abbiamo a disposizione perchè il livello della concorrenza è altissimo. L’obiettivo è quello di riuscire a stare più avanti in classifica. Grazie a tutti i partners che ci supportano quest’anno.”

Discorso diverso, almeno in parte, per le altre due punte della squadra corse di Ranica, ad iniziare da un Matteo Ghirardi che, su un’altra Peugeot 208 Rally4 condivisa con l’immancabile Walter Pasini, cercherà di incassare i primi punti nella sua stagione d’esordio nella serie.

“Dopo lo stop forzato all’Elba partiamo per il Taro carichi e vogliosi di fare bene” – racconta Ghirardi – “perchè, pur essendo nel nostro primo anno nell’IRC, non vogliamo essere spettatori ma cercare di crescere il più possibile. Siamo preparati e vogliamo partire al meglio, dal primo metro di gara. Ci aspettiamo un fine settimana di rilancio. Grazie al team ed ai partners.”

In linea con il compagno di team anche Claudio Rota, alle note Marco Baraggia, che dopo la fugace apparizione elbana si prefigge il traguardo come obiettivo primario della trasferta.

“Andiamo al Taro con un solo intento” – racconta Rota – “ed è quello di arrivare fino in fondo.”

Due le giornate di gara per la trentunesima edizione del Taro, iniziando da un Sabato 24 Maggio che servirà l’aperitivo di una “Tornolo” (5,54 km) da non sottovalutare.

Il giorno seguente, Domenica 25 Maggio, spazio al doppio giro su “Folta” (21,53 km), su “Tarsogno” (4,33 km) e su “Montevacà” (11,49 km), prima di giocarsi il tutto per tutto su un ultimo, probabilmente decisivo, terzo passaggio sulla “Montevacà”.

(immagine a cura di Foto Magnano).

Com. Stam. + foto