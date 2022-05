Un weekend all’insegna della salvaguardia delle spiagge siciliane tra Avola, Catania, Messina e Menfi

Un fine settimana intenso per i volontari siciliani di Marevivo Onlus. Quattro appuntamenti portati avanti in sinergia con altre realtà del territorio siciliano che hanno a cuore la buona salute del nostro mare.

Si inizia sabato 21 Maggio con la pulizia organizzata dalla sede operativa di Catania di Marevivo, guidata dal biologo Francesco Tiralongo, che si svolgerà presso la Tonnara di Avola con il sostegno della Banca Agricola Popolare di Ragusa e la collaborazione del comune di Avola, dell’Ente Fauna Marina Mediterranea e del Gruppo Micologico Naturalistico G. Bianca.

La pulizia è in programma per le ore 9 con raduno iniziale presso Piazza Esedra fronte Chalet di Avola.



La sede operativa di Messina, guidata dalla delegata Tiziana Cappello, invece sarà impegnata domenica 22 Maggio a Capo Peloro. La pulizia, come si ricorderà, era in programma per lo scorso 8 Maggio ma era stata rimandata per condizioni meteo avverse.

L’idea nasce a seguito di un sopralluogo effettuato da un diving locale messinese, l’Ecosfera Diving, che ha rilevato nei pressi di Capo Peloro, nell’area antistante la chiesa di Torre Faro, la presenza di una grossa rete da pesca dispersa, adagiata su un fondale che va dai 6 a 10 metri di profondità.

Al richiamo dei subacquei hanno risposto oltre a Marevivo altre associazioni locali, come il nucleo degli apneisti della FIPSAS di Messina e la Pro Loco Capo Peloro.

L’appuntamento è fissato alle ore 9.00 dinanzi la chiesa di Torre Faro.



Sempre per domenica 22 la delegazione siciliana di Marevivo Onlus parteciperà ad una pulizia organizzata dall’Associazione Plastic Free, con cui collaboriamo da tempo, presso il Lido Fiori di Menfi (AG). L’appuntamento sarà alle 9.30 nella spiaggia di Lido Fiori- Via Riviera -Menfi .



L’iscrizione é obbligatoria e gratuita al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/1440/22-mag-menfi

Si consigliano: Scarpe e vestiti comodi , Guanti da lavoro/giardino, Pinze per raccogliere (se si hanno a disposizione) , Borraccia per l’acqua.



La quarta pulizia del weekend ci vede impegnati alla Plaja di Catania n.2 in una pulizia organizzata dalla Lega Navale Sezione di Catania in collaborazione con noi, l’Associazione Plastic Free e il Liceo Scientifico Archimede di Acireale. L’evento si svolgerà sempre domenica 22 Maggio dalle 10 alle 16 con eventuale pranzo a sacco.



C’è solo l’imbarazzo della scelta per un weekend dedicato all’ambiente e al mare.

Com. Stam.