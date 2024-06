Un weekend di impegni nazionali e internazionali per la scuderia Ro racing

Un nuovo fine settimana ricco di temi agonistici per la scuderia RO racing. I portacolori del sodalizio siciliano saranno impegnati nei rally su asfalto e su terra, in pista, nella velocità in salita, negli slalom, nel karting e sulle due ruote.

Si correrà sulle strade di tutto il territorio nazionale, dalle Alpi alla Terra di Trinacria. Al Rally della Lana, in Piemonte, Natale Mannino e Giacomo Giannone partiranno col numero uno sulle portiere.

Il primo fine settimana estivo vedrà i rappresentanti della scuderia RO racing partecipare in massa a molteplici eventi di richiamo nazionale e internazionale.

Ai piedi del Monte Titano, al cinquantaduesimo Rally di San Marino, valido per il Campionato Italiano Terra e per l’Italiano Junior, ci saranno: con una Citroen C3 R5, Stefano Bizzarri e Luisa Lanera. Il blasonato driver della montagna pistoiese sta utilizzando questa stagione per tornare a prendere confidenza con le strade bianche, dopo diversi anni di inattività. In classe Rally4 continuerà l’impegno di Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia che vorranno essere protagonisti tra le due ruote motrici con la loro Peugeot 208 Gt. In classe R2B Andrea Piccardo e Andre’ Perrin vorranno proseguire, a bordo della solita Peugeot 208, la loro striscia positiva. Tra i giovani attori dello Junior nuova prova di carattere è quella che ci si aspetterà da Francesco dei Ceci e Nicolò Lazzarini. Chiamato a nuovi step di crescita anche Michael Rendina, in gara con Martina Musiari.

Sarà un tris d’assi quello che il sodalizio di Cianciana schiererà al Rally della Lana, in Piemonte, valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Con il numero uno sulle portiere della loro Porsche 911 del Terzo Raggruppamento, seguita da Guagliardo ci saranno Natale Mannino e Giacomo Giannone che vorranno capitalizzare la loro leadership in Campionato. A cercare di fare punti pesanti per il prosieguo della stagione ci sarà anche Lucio Da Zanche. Il plurititolato valtellinese dividerà l’abitacolo della sua Porsche 911 del Secondo Raggruppamento, seguita dalla Pentacar, con Giuseppe Livecchi. In Quarto Raggruppamento a dare spettacolo con la loro Ford Sierra Cosworth, allestita da Terrosi, saranno Riccardo Mariotti e Giuseppe Tricoli.

Alla ventisettesima edizione della Cronoscalata Lago Montefiascone, valida per il Campionato Italiano Velocità in Salita Auto Storiche, a difendere i colori della scuderia saranno Giuseppe La Rocca, con la sua inseparabile Alfa Romeo Gt 2000 e Pierpaolo Caputo, a bordo di una Peugeot 205 dell’ex Gruppo A.

Al circuito di Misano in una nuova tappa del Campionato Italiano Autostoriche ci saranno, con una Opel Kadett Gruppo A, Marcello e Angelo Monti.

Sempre in pista, ma in Sicilia a Racalmuto, in una nuova giornata dedicata al Time Attack tornerà a girare, con la sua Fiat Cinquecento, Abarth Salvatore Montalto.

Al Kartodromo Val Vibrata nuova partecipazione a un nuovo step del Campionato Italiano Karting per il giovane siciliano Daniele Schillaci, in categoria OKN.

Il Campionato Italiano Velocità moto farà tappa al Circuito Internazionale del Mugello e a marcare cartellino di presenza ci sarà, a bordo di una Kawasaki 400 in classe SSp 300, il giovane urbinate Noel Spangemberg.

In Sicilia allo Slalom Miniera Cozzo Disi, in provincia di Agrigento, saranno cinque i rappresentanti del sodalizio di Cianciana. Su una Peugeot 106 della classe A1600 ci sarà Ivan Brusca, stessa classe per la Saxo Vts condotta da Giuseppe Montana e per la Peugeot 208 del giovane Jerry Mingoia. In A1400 ci saranno invece con una Peugeot 106, Carmelo Callari e con una Mg Zr 105, Giuseppe Di Miceli.

Al 13° Slalom Santo Stefano di Manoli saranno invece presenti Giuseppe Radici con una Peugeot 106 RS Plus 1400 e con due Renault Clio Williams della classe N2000 Mario e Michele Radici.

