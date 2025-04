Un weekend di velocità e difficoltà seconda tappa di Coppa Italia Speed e debutto del circuito di Coppa Italia Lead

Dopo la conclusione del circuito di Coppa Italia Boulder e la partenza del circuito di Coppa Italia Speed finalmente debutta anche la Coppa Italia Lead, con la sua prima tappa il 12-13 aprile, in concomitanza con la seconda prova di Coppa Italia Speed.

Sabato 12 aprile, nella modernissima Level 24 di Casalecchio di Reno, corde e imbraghi torneranno protagonisti dell’arrampicata sportiva agonistica italiana.

Il circuito Lead della FASI esordirà in territorio emiliano, per poi spostarsi a Pero (MI) per la seconda tappa (10-11 maggio) e a Bergamo per la terza (14-15 giugno). Il 4-5 ottobre il Campionato Italiano presso il Centro Federale di Arco (TN) sancirà la conclusione definitiva della stagione.

Non mancheranno i Campioni Italiani di specialità in carica, Giovanni Placci e Claudia Ghisolfi (entrambi della squadra Fiamme Oro), nonché numerosi atleti che da molti anni indossano la maglia azzurra, come Filip Schenk (Fiamme Oro), Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), Marcello Bombardi (Centro Sportivo Esercito) e Davide Colombo (Fiamme Oro).

Tenteranno subito di accumulare punti utili per la classifica di Coppa Matteo Reusa (ASD Kuota 8.10), Vice Campione Europeo U18, Vice Campione Italiano Lead e Boulder U18, vice Campione Italiano Boulder Senior; Luca Boldrini (Deva Wall), vice Campione Italiano U20; Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team), Campione Italiano U18, argento in Coppa Italia assoluta, bronzo agli Europei U18; Andrea Ludovico Chelleris (Fiamme Oro), Campione Italiano Lead e Boulder U16, argento in Coppa Europa assoluta U16.

Nel comparto femminile non mancherà la detentrice della Coppa Italia assoluta, nonché bronzo al Campionato Italiano, Ilaria Maria Scolaris (SASP Torino); la Vice Campionessa italiana, Savina Nicelli (Fiamme Oro); la Campionessa Italiana U20, bronzo in Coppa Italia assoluta, Valentina Arnoldi (Ragni Lecco); la Campionessa e la vice Campionessa Italiana U18, Elena Brunetti (Climbing Side) e Bettina Dorfmann (Climbing Side).

Nella prova di velocità farà il suo ritorno in parete l’olimpionica e detentrice del record italiano Beatrice Colli, dopo l’operazione al piede e il lungo periodo di riabilitazione.

A competere con lei, come sempre, Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), Campionessa Italiana in carica, argento nella tappa di Brugherio.

Vedremo sfidarsi all’ultimo millesimo di secondo Matteo Zurloni (Fiamme Oro), Campione del Mondo e olimpionico di Parigi, Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito), Campione Europeo e olimpionico di Tokyo, Luca Robbiati (Stone Age SSD), oro in Coppa Europa assoluta 2024 e argento nella prima tappa di Coppa Italia, Gian Luca Zodda (Fiamme Oro), trionfatore della tappa di Brugherio, Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz), bronzo nella prima tappa.

Tante fra gli Under le presenze capaci di dare filo da torcer ai Senior: in primis Agnese Fiorio (Arco Climbing, U21), Campionessa Italiana U20, vice Campionessa Europea, bronzo nella tappa alla Big Walls; Daniele Balestrazzi (Equilibrium ASD, U21), Campione Italiano in carica; Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito, U21), Campione Europeo U20; Eva Mengoli (On Sight SSD, U19), oro in Coppa Europa U18 Assoluta nel 2023, che gareggerà davanti al pubblico di casa; Sara Strocchi (Istrice Ravenna, U19) Campionessa Italiana U18, argento in Coppa Europa Giovanile assoluta; Francesco Ponzinibio (Equilibrium ASD, U19) vice Campione Italiano U18, Campione Europeo U16 nel 2023.

Ma non vanno trascurate le giovani schegge tricolori dell’U17, che, come gli U15, disputeranno una finale dedicata. Fra di loro Alice Marcelli (Ragni di Lecco, U17), vincitrice della prima tappa nella categoria U17, nonché Campionessa Mondiale Giovanile U16, oro in Coppa Europa Giovanile assoluta, vice Campionessa Europea e Campionessa Italiana U16) e Davide Radaelli (Big Walls, U17), oro nella prima tappa di Coppa U17, argento in Coppa Europa U16 assoluta, bronzo ai Campionati Europei 2024.

Anche Carolina Mariani (Big Walls), Ludovico Ravaglia (Istrice Ravenna), Emma Campa (Rock Dreams Roma) e Lorenzo Farinelli (King Rock Climbing Verona), punteranno a salire nuovamente sul podio della loro categoria, dopo le medaglie d’argento e bronzo della tappa di Brugherio.

Il programma di gara prevede per sabato 12 alle ore 9.00 l’inizio delle qualifiche Lead femminili e maschili, alle ore 17.45 le qualifiche Speed (prima femminili, poi maschili). Alle ore 19.00 si disputeranno le finali Speed Under 17 e alle ore 20.00 le adrenaliniche finali Senior.

Domenica 13 alle ore 10.00 avranno inizio le semifinali Lead, femminili e maschili in contemporanea, e alle ore 16.00 si disputeranno le appassionanti finali.

L’accesso al pubblico è gratuito per tutte le fasi di gara, ma per chi non potrà essere presente nell’avveniristico Centro di arrampicata Level 24 sarà possibile seguire la diretta streaming di semifinali e finali su Sportface ai seguenti link:

SportFace: https://tv.sportface.it/watch/0a0c0b00-b7f6-4227-83c3-0e06ca37dfd4

Link all’app: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990

Agli atleti buon ritorno a corde e moschettoni, agli spettatori buon tifo e buon divertimento!

Com. Stam. + foto FASI