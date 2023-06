Un weekend felice e spensierato in mare per i bambini ucraini organizzato dalla Lega Navale di Acitrezza

Ha riscosso grande interesse la seconda edizione di “Weekend vela giovani” un’iniziativa promossa da Lega Navale Italiana di Aci Trezza, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, per fare avvicinare bambini e ragazzi all’affascinante mondo della vela, ma anche per far conoscere loro il mare da una prospettiva diversa; attraverso il rispetto dell’habitat marino, della cura del territorio e della promozione degli sport nautici.

Nella piazza Turi Ferro di Acitrezza sono stati allestiti spazi espositivi e posizionato un simulatore di vela che riproduce tutte le manovre di una vera barca a vela su una piattaforma a terra, che ha destato grande curiosità e interesse di adulti e bambini. Così come le attrezzature marinaresche, i dispositivi di sicurezza in mare ed i nodi marinareschi, illustrati dal presidente della locale sezione di Lega Navale italiana, contrammiraglio Agatino Catania, dagli istruttori e dai soci.

Sempre nell’ambito dell’iniziativa, grazie alla collaborazione con l’Area Marina Protetta Isole dei Ciclopi, 35 bambini ucraini ospiti in una comunità d’accoglienza a Catania, oltre a partecipare alle attività a terra, hanno potuto trascorrere qualche ora in mare. “Siamo stati felicissimi – commenta il contrammiraglio Agatino Catania – di aver avuto con noi questi meravigliosi bambini per il secondo anno e di offrire loro la possibilità di vivere due belle giornate in completa spensieratezza a stretto contatto con il mare. Ѐ stata, inoltre, una grande emozione apprendere della loro gioia e del loro entusiasmo, non più soltanto dai loro visi ma anche dalle loro parole, perché nel frattempo hanno imparato l’italiano. Continua e si rafforza – aggiunge in conclusione – il nostro impegno per offrire spazi sempre più ampi per un mare inclusivo e senza alcun tipo di barriere”.

